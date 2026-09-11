Muere a los 27 años Olivia Oras, pionera de las influencers en Finlandia, tras una intervención estética

Olivia Oras, una de las pioneras de las redes sociales en Finlandia, ha muerto a los 27 años después de perder el conocimiento durante la anestesia previa a una operación estética en una clínica privada de Helsinki.

La influencer falleció el pasado 3 de septiembre. Sus padres, la artista Johanna Oras y el comerciante de arte Reijo Oras, confirmaron al medio finlandés Yle MOT las circunstancias del fallecimiento y han reclamado que se esclarezca lo sucedido para que pueda determinarse si existen responsabilidades.

Según explicaron sus familiares, Oras perdió el conocimiento después de recibir la anestesia antes de someterse una liposucción. Posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki, donde finalmente fue declarada muerta.

La Policía de Helsinki ha abierto una investigación sobre el caso. En un comunicado difundido este miércoles 9 de septiembre, las autoridades señalaron que están investigando el fallecimiento como un posible homicidio agravado. La investigación todavía se encuentra todavía en una fase inicial y la Policía no ha ofrecido por el momento más detalles sobre lo ocurrido.

La familia de la joven ha presentado una denuncia ante las autoridades para que se investiguen las circunstancias de su muerte y se pueda determinar lo sucedido durante el procedimiento.

Una fama que comenzó cuando tenía 14 años

Oras se hizo conocida en Finlandia cuando apenas tenía 14 años, después de comenzar a compartir contenido en redes sociales. Su temprana popularidad la convirtió en una de las primeras figuras vinculadas al fenómeno de los influencers en el país.

En 2016, su vida fue recogida en el documental The Perfect Selfie, que siguió durante aproximadamente un año y medio su relación con las redes sociales y las consecuencias de alcanzar la fama siendo todavía una adolescente.

Sin embargo, toda esta exposición pública terminó afectándole. Un año después se trasladó a Ámsterdam, donde comenzó a trabajar en una cafetería con la intención de poder acceder a la universidad y alejarse de la presión que había experimentado tras su salto a la fama.

Durante aquella etapa sufrió otro duro golpe personal: un amigo se quitó la vida delante de ella en su apartamento. Tras lo sucedido, Oras regresó a Helsinki con la intención de comenzar de nuevo.

Adicción al alcohol y a las pastillas para dormir

A su regreso a Finlandia atravesó una etapa especialmente complicada y desarrolló una fuerte adicción al alcohol y a las pastillas para dormir. En 2022 ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones.

En los últimos años, sin embargo, había orientado parte de su actividad hacia otros proyectos. Después de que a su padre le diagnosticaran fibrosis pulmonar, creó Oras Respiratus Ry, una organización dedicada al apoyo de las enfermedades pulmonares.

Además, participaba en labores de gestión relacionadas con empresas de bienestar y con el ámbito de la inteligencia artificial.