Francisca Cadenas desapareció en Hornachos (Badajoz) la noche del 9 de mayo de 2017. Tenía 59 años y fue vista por última vez a escasos 50 metros de su domicilio. Durante casi nueve años, su paradero fue una incógnita hasta que, el pasado mes de marzo, la Guardia Civil encontró sus restos en el patio interior de la vivienda de dos hermanos de la localidad, Lolo y Julián González, que permanecen desde entonces en prisión provisional.

La investigación, que durante años avanzó sin resultados concluyentes, dio un vuelco con la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes desarrollaron durante 2024 una operación de infiltración en Hornachos que permitió aproximarse a los dos hermanos y colocar dispositivos de escucha en distintos puntos de su entorno.

El resultado llegó el 11 de marzo, cuando los agentes entraron en la vivienda con una orden judicial. En un patio interior localizaron una zona del suelo que presentaba diferencias respecto al resto: estaba abombada y tenía una pequeña grieta. Tras examinarla con una cámara, levantaron el suelo y encontraron una arqueta situada a unos 30 centímetros de profundidad.

En su interior había un saco de rafia con los restos de Francisca. La mujer estaba desnuda y tenía las muñecas atadas con bridas. Uno de sus dedos conservaba todavía un anillo que pertenecía a la víctima.

Nueve años junto a los restos

La vivienda donde fueron encontrados los restos se encuentra en la misma calle que la casa de Francisca y junto al pasadizo donde fue vista por última vez.

Los investigadores creen que los dos hermanos convivieron durante años con los restos enterrados bajo el patio. Después de ocultar el cuerpo, colocaron sobre el terreno distintos objetos, entre ellos plantas, garrafas de agua, bombonas de butano y una vieja lavadora.

La UCO tuvo que enfrentarse además a una vivienda en unas condiciones extremadamente complicadas para realizar una inspección. Las imágenes obtenidas durante el registro muestran una casa llena de enseres y objetos acumulados en las distintas habitaciones.

Para el periodista de investigación Alfonso Egea, estas condiciones también permiten aproximarse a la personalidad y a la evolución de los dos hermanos. "De alguna manera también define a la biografía de los personajes, porque esa casa empeoró con el paso de los años conforme ellos se quedaron solos. Era una casa con su madre en vida, era otra casa con su tío en vida y fue la auténtica decadencia cuando se quedaron solos", ha señalado en el programa de esRadio En Casa de Herrero Alfonso Egea.

La investigación trata ahora de determinar qué ocurrió exactamente aquella noche y cuál fue la participación de cada uno de los hermanos. Julián habría reconocido haber matado a Francisca, aunque ofreció una versión según la cual ella le pilló consumiendo cocaína y acabó con su vida de un golpe. Sin embargo, todavía quedan numerosas incógnitas sobre el crimen.

Una vivienda llena de incógnitas

Durante la inspección técnico-policial se localizaron varios objetos que han llamado la atención de los investigadores, aunque por el momento ninguno ha permitido establecer una relación concluyente con otros posibles delitos.

Entre ellos hay una sierra eléctrica con unas manchas que podrían corresponder a sangre, aunque los análisis realizados en el laboratorio no han podido determinarlo. También aparecieron unas bragas de mujer con una rotura y una mancha, así como un mechón de pelo guardado en un coletero.

Egea ha advertido de que estos hallazgos, por sí solos, no permiten atribuir otros hechos a los hermanos: "La inspección técnico-policial se divide en dos partes. La revisión del resto de la casa arroja tres pruebas que son muy preocupantes, pero que no han llevado a ninguna conclusión".

El periodista ha explicado que el paso del tiempo dificulta especialmente cualquier análisis forense: "Hay que tener en cuenta que a lo mejor una década después es muy difícil obtener datos en el laboratorio".

En el caso del mechón de pelo, además, no se ha podido realizar un análisis genético concluyente porque carecía de raíz. Uno de los detenidos habría asegurado que se trataba de pelo suyo.

La investigación sí ha revisado otros casos de desapariciones o fallecimientos en extrañas circunstancias ocurridos en el entorno de Hornachos. Entre ellos figura el de una trabajadora sexual de la que se perdió la pista, aunque Egea ha subrayado que no se atribuye directamente ninguna responsabilidad a los hermanos.

"Es verdad que se investiga el fallecimiento en extrañas circunstancias o la desaparición de algunas personas del entorno geográfico de Hornachos, y sí que es cierto que hay una persona, una prostituta, una trabajadora del sexo, a la que se le perdió la pista y no se les atribuye directamente ninguna responsabilidad a Lolo y a Julián, pero se investiga con cierta atención si pudieron tener alguna relación con esta persona", ha detallado el periodista en esRadio.

Una reconstrucción para intentar encajar las piezas

La investigación continúa y uno de los próximos pasos será una nueva reconstrucción policial de los hechos. La diligencia busca establecer cómo pudo producirse la desaparición de Francisca, qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los hermanos.

No está claro todavía si Lolo y Julián participarán en ella. No están obligados a hacerlo pese a que sus abogados hayan defendido en distintos momentos que estaban colaborando con la investigación.

La reconstrucción permitirá además volver a examinar una escena del crimen que permanece precintada desde la intervención de la Guardia Civil.

Alfonso Egea considera que la diligencia puede ser útil incluso si los dos investigados deciden no colaborar. "La base de cualquier reconstrucción policial pasa por contar con un mínimo de colaboración por parte del acusado", ha señalado.

Porque los investigadores tienen todavía trabajo por delante dentro de la propia vivienda. Una de las incógnitas es localizar las herramientas que pudieron utilizarse para manipular el cadáver: "Se va a abrir para hacer unas catas en el resto de tabiques de la vivienda, porque queda una duda en el aire. ¿Dónde está el instrumental con el que los acusados despacharon el cuerpo de Francisca?", se ha preguntado Egea.

En este sentido, el periodista ha señalado la dificultad de reconstruir lo ocurrido a partir del estado en el que fueron encontrados los restos: "Aquello es un revoltijo dentro de una bolsa de rafia que antes era un ser humano".

La autopsia apunta a una brutal paliza

El estado de los restos ha complicado también la determinación exacta de la causa de la muerte. Los forenses tuvieron que reconstruir el esqueleto de Francisca sobre una sábana conforme iban recuperando los huesos del interior de la bolsa.

La autopsia ha encontrado una incisión a la altura de la cadera compatible con el uso de una herramienta como una sierra, un hallazgo que encaja con la hipótesis de que se intentó descuartizar el cuerpo.

El análisis de los restos no ha permitido determinar que hubiera una estrangulación. Sin embargo, sí ha revelado lesiones que apuntan a una fuerte agresión antes de la muerte: "El resto de huesos lo que sí que delatan, y esto es lo más importante, es una severa paliza antemortem. A Francisca se le dio una paliza muy importante antes de su fallecimiento".

Egea ha explicado que se localizaron costillas fracturadas y otros huesos con restos compatibles con hematomas producidos antes del fallecimiento.

Pero hay otro elemento que considera especialmente significativo: las muñecas de Francisca aparecieron unidas con una brida. Para Egea, este dato puede ser relevante para determinar qué ocurrió antes de la muerte: "Tú no maniatas a un cadáver, tú solo maniatas a aquella persona que se puede escapar".

¿Cuánto tiempo permaneció Francisca en la casa?

Una de las grandes preguntas que todavía debe resolver la instrucción es cuándo fue trasladado el cuerpo al patio de la vivienda y quién conocía su existencia.

La investigación parte de que Francisca permaneció inicialmente en algún punto de la casa antes de ser enterrada. La calle, según la reconstrucción realizada por los investigadores, estuvo muy concurrida durante las semanas posteriores a la desaparición.

Una vecina aseguró haber escuchado ruidos de obras en la vivienda durante los días posteriores a la desaparición. Además, el único cuarto de baño de la casa obligaba a pasar por encima de la zona bajo la que posteriormente quedaron enterrados los restos.

La instrucción trata ahora de determinar si únicamente Lolo y Julián conocían la ubicación del cuerpo o si otras personas pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

"La instrucción judicial quiere averiguar hasta dónde, son solamente Lolo y Julián los que sabían, sospechaban o tenían la certeza de que Francisca estaba donde estaba. ¿Y qué pasó con toda esa gente que estuvo en esa casa los días, las semanas y los meses después?", ha añadido Egea.

El lugar del crimen, ante un posible jurado

La abogada de la familia de Francisca ha planteado que, cuando llegue el momento del juicio, el jurado popular pueda visitar la vivienda donde fueron encontrados los restos.

No es una práctica habitual, pero sí existen precedentes. Egea recuerda especialmente el juicio por la muerte de Asunta Basterra, en el que el jurado visitó la pista forestal de Teo donde apareció el cuerpo de la niña.

En aquella ocasión, la visita permitió comprobar sobre el terreno las condiciones de visibilidad que existían la noche en que fue encontrado el cadáver: "No hay mejor manera, no hay informe meteorológico, reconstrucción, testigo que te ayude más que estar ahí en medio del campo y decir ah pues no, no se ve. Ah pues sí, sí se ve".

Por eso considera que en el caso de Francisca una visita a la vivienda podría ayudar a los miembros del jurado a comprender las circunstancias del crimen: "Yo creo que en este caso visitar la escena del crimen ayuda mucho".

Además, el periodista ha añadido que se trata de "una cuestión ambiental, sensitiva y es una cuestión de colocar al jurado en el lugar donde vivió los últimos momentos de su vida una mujer que yo estoy convencido de que opuso resistencia y de que se mantuvo con vida el tiempo suficiente como para poder acusar a los dos hermanos de su asesinato".

Un año y medio de investigación

La instrucción todavía está lejos de concluir. Tras la reconstrucción policial quedará una fase de elaboración de informes y de análisis de las pruebas obtenidas.

La propia familia de Francisca todavía no ha podido poner los restos de la mujer a disposición de su forense para realizar su propio análisis.

De hecho, Egea considera que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial pese a que hayan pasado nueve años desde la desaparición y meses desde el hallazgo del cadáver.