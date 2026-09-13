Caos en un autobús de Valladolid: una menor rocía gas pimienta por error y deja seis intoxicados

Dos mujeres jóvenes, de unos 25 y 30 años, han tenido que ser trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Valladolid la madrugada de este domingo tras verse afectadas por el uso imprudente de un espray de defensa personal en el interior de un autobús urbano.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 3:04 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la alerta sobre un incidente con gas pimienta en la parada de la calle Doctrinos.

A pesar de que la llamada inicial notificó lo sucedido como una agresión, la Policía Nacional aclaró posteriormente que se trató de una negligencia cometida por una menor de edad.

Según fuentes policiales, una joven hizo entrega del espray a otra menor con el objetivo de que pudiera defenderse ante posibles situaciones de peligro. Sin embargo, al recibirlo, la joven probó el producto en el interior del autocar. La dispersión de la sustancia tóxica obligó al conductor a detener la marcha para que los pasajeros pudieran evacuar el vehículo.

En total, seis personas resultaron afectadas por la inhalación y el contacto con el gas. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario del Sacyl, que atendió a los viajeros perjudicados y evacuó a las dos mujeres de 25 y 30 años al centro hospitalario.

Los agentes procedieron a la identificación de la menor responsable y contactaron con sus progenitores. Por su parte, la Policía Municipal ha tramitado el correspondiente atestado, que ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial para que determine las responsabilidades legales derivadas del suceso.