Cuatro magrebíes propinan una paliza con un puño americano a un anciano de 81 años en Lorca

La Policía Nacional investiga la agresión sufrida por un hombre de 81 años en la medianoche de este domingo en el barrio de La Viña, en Lorca. La víctima tuvo que ser traslada a un centro sanitario e ingresada tras recibir una paliza en la plaza de los Oficios.

Los hechos se produjeron alrededor de la medianoche, cuando cuatro individuos abordaron al anciano y comenzaron a golpearle, según han informado medios locales como La Bandera o La Gaceta.

Varias imágenes difundidas tras el ataque muestran abundantes manchas de sangre en distintos elementos de la plaza, como bancos, la acera y las inmediaciones de un bolardo.

Una mujer de origen marroquí que presenció la escena desde la ventana de su vivienda señaló que los agresores eran cuatro hombres de origen magrebí y afirmó que uno de ellos llegó a emplear un puño americano durante el ataque. No obstante, el uso de este objeto y la identidad o procedencia de los implicados no cuentan por el momento con confirmación oficial por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin indicios de robo

Las primeras hipótesis apuntan a que los atacantes no sustrajeron dinero ni objetos personales a la víctima, por lo que se descarta inicialmente el robo como móvil del suceso.

Un vecino que acudió a la plaza poco después del incidente declaró haber encontrado al anciano consciente y conversando con los agentes desplazados al lugar.

Tras la llegada de las asistencias, la víctima fue traslada al hospital, a la espera de un parte médico oficial que determine el alcance exacto de sus lesiones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la agresión y localizar a los responsables.