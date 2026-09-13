Un policía experto en menores alerta del peligro de OME TV: "En cinco minutos me han salido 100 o 150 chicos desnudos"

Los padres pueden desconocer qué hacen sus hijos en Internet mientras ellos utilizan plataformas y redes sociales que se han convertido en espacios de riesgo para los menores. Una de ellas es OME TV, una web de videollamadas que conecta a sus usuarios con desconocidos de todo el mundo y que, según ha comprobado personalmente el policía experto en menores y en Internet Silvestre del Río, puede exponer a los niños a contenidos sexuales de forma inmediata.

Del Río, policía de menores en Marratxí (Mallorca), ha explicado que este tipo de situaciones no son nuevas y que el cierre de una plataforma no evita que aparezcan otras similares. "Me gustaría decirte que sí, pero, por desgracia, es uno más", ha afirmado en el programa En casa de Herrero al ser preguntado por si OME TV era uno de los casos más graves que había conocido durante su trayectoria.

"Son demasiadas redes sociales, aplicaciones y juegos, que este comportamiento es habitual", ha señalado. Según ha relatado, el problema ya le había preocupado años atrás con Omegle, una plataforma con un funcionamiento similar que terminó cerrando. "Una vez conseguido cerrar, pues siempre pasa lo mismo. Cierras una y se abren 10 diferentes y alguna acaba triunfando, como es el caso de OME TV", ha explicado.

Chicos desnudos

El funcionamiento de OME TV permite establecer videollamadas aleatorias con desconocidos. En este contexto, Del Río ha contado que ha accedido a la plataforma para comprobar de primera mano qué tipo de usuarios aparecen y qué puede encontrarse una persona que entra en ella.

"Yo ahora, esta mañana, antes de hablar con vosotros, estaba preparando una conferencia nueva, me he puesto un ratito en OME TV y, bueno, pues en cinco minutos me han salido, prácticamente, 100 o 150 chicos, todos desnudos en la cama, esperando que alguien hable", ha relatado.

El policía considera especialmente preocupante que un menor pueda acceder a una plataforma de estas características. "Si mi hija, con diez u once años, entra en una plataforma en la que lo que va a ver son chicos desnudos, esperando hablar contigo, sabiendo cómo va a finalizar la conversación, pues, evidentemente, mucha gracia no me hace", ha afirmado.

Uno de los principales problemas que señala es que la plataforma se presenta como un espacio para mayores de edad, pero no existe una comprobación efectiva de la edad del usuario. "Ellos siempre se escudan en que es para mayores de edad", ha explicado Del Río. El acceso se realiza mediante una cuenta y una declaración de que se tienen 18 años, pero, según ha denunciado, no existe una verificación que impida que un menor entre.

Un riesgo que ya detectó con Omegle

La preocupación de Del Río por este tipo de plataformas se remonta a Omegle. El policía recordó una experiencia que vivió durante un taller en un colegio de primaria, cuando una niña de tercero le preguntó si conocía esta plataforma.

La menor le explicó que durante las fiestas de pijamas ella y sus amigas entraban en Omegle mientras decían a sus padres que estaban viendo YouTube. Según ha relatado Del Río, las niñas habían convertido la plataforma en una especie de juego para comprobar quién encontraba más contenido sexual.

A raíz de aquello, comenzó a investigar cómo había llegado la plataforma hasta niños de tan corta edad. Según ha explicado, descubrió que uno de los factores había sido la promoción realizada por un conocido creador de contenido. "Fue un youtuber de moda, que aún sigue de moda, este chico es digno de estudio, que es el Rubius", ha afirmado.

Del Río ha explicado que el creador había promocionado Omegle y había anunciado a sus seguidores que iba a utilizar la plataforma. "Todos los seguidores se lanzaron a la plataforma a intentar encontrar al Rubius para poder hablar con él", ha contado. Sin embargo, muchos terminaron encontrándose con adultos que se masturbaban delante de ellos.

"Hay un desconocimiento absoluto"

Para el policía, uno de los grandes problemas es la distancia que existe entre lo que hacen los menores en Internet y lo que conocen sus padres. "Casi todo lo que nuestros hijos e hijas hacen en Internet, los padres no se enteran", ha asegurado.

Como ejemplo ha puesto la aplicación Roblox. Durante una conferencia para padres y madres en Madrid, preguntó a los asistentes quién conocía esta plataforma. Todos levantaron la mano. Sin embargo, cuando preguntó cuántos habían jugado personalmente, las manos bajaron.

"Pensamos que conocer lo que hacen mis hijos es saber el nombre. No, conocer algo es entrar, meterte", ha explicado. Del Río ha asegurado que él mismo ha accedido a Roblox para comprobar su funcionamiento y que en apenas unos minutos encontró a un usuario que le hacía una invitación de carácter sexual.

"Es muy fácil dar un móvil y una tablet que nos entretengan a nuestros hijos, pero la mayoría de nosotros no conocemos ni la mitad de lo que hace Internet", ha afirmado. Por ello, considera necesario "acortar esa diferencia, hay que acortar esa distancia de conocimiento y, sobre todo, hay que proteger a nuestros niños".

El problema de verificar la edad en Internet

Preguntado por las posibles medidas para impedir que los menores accedan a estos contenidos, Del Río ha señalado las dificultades que plantea la verificación de edad en Internet.

"La esfera pública está limitada a una normativa que yo, sinceramente, creo que no se va a llegar a aplicar, porque choca con un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen", ha explicado.

En este sentido, el policía ha planteado como posible solución una identificación real de los usuarios para acceder a determinados servicios de Internet. "Hasta que no haya una verificación real en la que, para entrar a Internet, cualquiera de nosotros tenga que poner la huella dactilar o el globo ocular", ha señalado.

Según su planteamiento, una identificación de este tipo permitiría saber quién está detrás de cada cuenta y evitar que los menores falseen su edad. "Esto es lo que daría una seguridad para que los niños no pudieran falsear su edad, para que no pudieran hacerse pasar por mayores, para que no pudieran acceder al porno", ha afirmado.

Sin embargo, ha reconocido que esta medida también afectaría a los adultos, que tendrían que identificarse para acceder a Internet. "¿Cuántos adultos están dispuestos a identificarse claramente, sabiendo que, a lo mejor, luego se va a filtrar el historial de búsqueda y mucha gente va a saber lo que yo hago en Internet también?", ha planteado.

Por ello, considera que existe un conflicto entre la protección de los menores y el derecho a la intimidad de los adultos. "Como choca el derecho a la intimidad de los adultos con la protección de los menores, de momento no se va a hacer", ha concluido.