Detenida por robar 20.000 euros y joyas en la casa que la acogió

La Guardia Civil ha detenido en Burriana (Castellón) a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas tras la sustracción de 20.000 euros en efectivo y diversas joyas de una vivienda.

La investigación comenzó después de que la víctima denunciara la desaparición del dinero y de varias joyas que guardaba en una caja fuerte de su domicilio. Los agentes realizaron distintas gestiones para esclarecer cómo se produjo la sustracción e identificar a la persona responsable.

Las pesquisas permitieron determinar, según la Guardia Civil, que la presunta autora era una persona que había sido acogida en el domicilio de la víctima.

Los investigadores sostienen que aprovechó esta circunstancia para acceder sin consentimiento a una llave que permitía abrir la caja fuerte. De su interior habría sustraído 20.000 euros en efectivo, además de varias joyas.

Parte de las joyas fueron vendidas

Los agentes también constataron que parte de las joyas habían sido vendidas por la detenida en establecimientos dedicados a la compraventa de oro de Burriana.

Este dato se incorporó a las actuaciones junto con el resto de indicios recopilados durante la investigación, que permitió avanzar en la identificación de la presunta responsable de la sustracción. La Guardia Civil continuó con las diligencias hasta reunir los indicios necesarios para proceder a la detención de la mujer.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, los agentes detuvieron a la mujer de 34 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.