Detenida una embarazada en Barajas con 69 bolsas de cocaína en su cuerpo: llevaba 16 en la zona genital

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 9 de septiembre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer embarazada que presuntamente trataba de introducir en España 69 envoltorios con cocaína ocultos en el interior de su cuerpo. La pasajera había llegado de madrugada en un vuelo procedente del extranjero y fue detectada durante un control selectivo en la Terminal 1.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una de la madrugada, cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial del aeropuerto realizaban controles selectivos en la zona de llegadas.

Los policías identificaron a la pasajera después de advertir una actitud que consideraron sospechosa. La mujer, que se encontraba visiblemente nerviosa, reconoció voluntariamente que estaba embarazada y que llevaba una cantidad elevada de envoltorios con sustancia estupefaciente en el interior de su organismo.

Entre los paquetes que portaba, 16 se encontraban alojados en la zona genital. La mujer los expulsó voluntariamente en el propio aeropuerto.

Los agentes aplicaron un reactivo a la sustancia intervenida y comprobaron que se trataba de cocaína.

Trasladada al hospital

Ante la situación, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para garantizar su seguridad y su salud. Allí, bajo supervisión médica, se confirmó que todavía portaba 53 envoltorios más en el interior de su organismo.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, todos los paquetes presentaban una morfología anatómica destinada a facilitar su introducción en el cuerpo.

Las pruebas analíticas realizadas posteriormente confirmaron igualmente la presencia de cocaína en la sustancia contenida en los envoltorios.

La intervención permitió localizar así los 69 paquetes que la mujer llevaba ocultos: los 16 que expulsó inicialmente en el aeropuerto y los 53 que fueron detectados posteriormente en el hospital.

Detenida por un delito contra la salud pública

Una vez concluidas las pruebas médicas y después de comprobar que la mujer se encontraba en condiciones adecuadas, los agentes procedieron a su detención.

La pasajera fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La actuación se produjo en el marco de los controles que realizan los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial en las llegadas internacionales del aeropuerto madrileño.