Detenido en Asturias por pertenecer a la comunidad violenta nihilista 'The Com'

La Policía Nacional ha detenido en Avilés (Asturias) a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores y por pertenecer a la comunidad violenta nihilista 'The Com', ha informado este lunes la Dirección General de la Policía.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial, está acusado de pertenecer a 'The Com', una comunidad virtual "descentralizada, híbrida y compleja" formada por multitud de grupos, el más conocido el 'Grupo 764', considerado una entidad terrorista en algunos países y que fomenta el 'extremismo violento nihilista', una nueva amenaza emergente calificada así por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este grupo fomenta, promueve y facilita la explotación infantil y extorsión de menores con el objetivo de exaltar la violencia y la deshumanización, y de desestabilizar la sociedad a través de la generación de alarma social.

Según ha explicado la Policía, entre las actividades ilícitas que se desarrollan en esta comunidad se encuentran los ciberataques, la elaboración y distribución de pornografía infantil, la extorsión, la incitación a la autolesión e incluso al suicidio, y el fomento de actividades terroristas como los tiroteos masivos.

El pasado mes de agosto, una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil permitió detener en Guipúzcoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España del 'Grupo 764'.

Conexión con un exmilitar de EEUU

La investigación en torno al vecino de Avilés se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes detectaron su participación en la comisión de delitos relacionados con la corrupción de menores.

El ahora detenido estaría además en contacto financiero con un exmilitar de la Marina de Estados Unidos acusado de varios delitos graves, entre ellos posesión de pornografía infantil, generación de actos de tortura infantil o sextorsión, y que era miembro del grupo nihilista 'Greggy's Cult', precursor directo del conocido como 'Grupo 764'.

Finalmente, los agentes efectuaron la entrada y registro en el domicilio del investigado y procedieron a su detención.

El Tribunal de Instancia de Avilés número 7, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión preventiva.