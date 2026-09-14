Muere un joven de 19 años tras ser apuñalado en plena calle en Palma

Un joven de 19 años ha muerto tras ser apuñalado en una calle de Palma de Mallorca. La víctima llegó a ser reanimada por los servicios sanitarios y trasladada en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencias a Europa Press, el suceso tuvo lugar en la calle Indalecio Prieto. El 061 recibió a las 22:57 horas un aviso por un apuñalamiento ocurrido en la vía pública.

En parada cardiorrespiratoria

Hasta el lugar se desplazó un equipo del SAMU con una unidad de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. A su llegada, los sanitarios encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria tras haber sufrido una herida penetrante en el abdomen.

Los servicios de emergencias practicaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperar el pulso de la víctima. Posteriormente, el joven fue trasladado en estado crítico a Urgencias y, de forma inmediata, al quirófano de HUSE, donde finalmente falleció.