Una rotura de una tubería sepulta de arena tres viviendas y varios coches en Matalascañas

La rotura de una tubería de abastecimiento de agua provocó este domingo el desprendimiento de un talud en Matalascañas, núcleo costero perteneciente a Almonte (Huelva), y dejó tres viviendas gravemente afectadas. La fuerza del agua arrastró una gran cantidad de tierra hasta las casas situadas en la parte inferior y llegó también a sepultar varios vehículos.

El incidente se produjo en el sector Flamenco, frente al Sector Dehesa de las Marismillas 51. Según la información facilitada por Aqualia y recogida por Europa Press, una conducción de grandes dimensiones, de 200 milímetros de diámetro, se rompió de "manera fortuita".

La ausencia de un muro de contención hizo que el agua provocara el desprendimiento del terreno sobre las viviendas situadas en Flamenco 46, 47 y 47b. La cantidad de agua liberada y la fuerza con la que salió de la conducción hicieron que la arena terminase invadiendo también la carretera.

Una familia, realojada

Aqualia, concesionaria del Servicio Municipal de Agua en Matalascañas, se desplazó hasta el lugar junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y procedió a cortar el suministro en la zona. Posteriormente, una máquina retroexcavadora comenzó a retirar la arena acumulada en la calzada y sobre algunos de los vehículos afectados.

Los trabajos han continuado durante la mañana de este lunes en el interior de las viviendas. Para acceder a los patios ha sido necesario utilizar maquinaria de menores dimensiones.

En total, tres casas han sufrido daños de consideración. Únicamente una de ellas era la residencia habitual de sus propietarios, que han sido realojados por Aqualia en un hotel cercano.

Restablecido el suministro de agua

La avería también dejó sin agua a otras viviendas de la zona que no resultaron directamente afectadas por el desprendimiento. Los operarios trabajaron hasta la noche del domingo para habilitar una solución provisional que permitiera recuperar el suministro para todos los vecinos.

Mientras continúan las tareas para retirar la tierra acumulada, Aqualia ha iniciado ya los trámites con su compañía aseguradora para la peritación de los daños ocasionados en las viviendas.