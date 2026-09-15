Desarticulada una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros en Aragón

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada a la ciberdelincuencia que logró defraudar más de un millón de euros a varios ciudadanos. La operación, bautizada bajo el nombre de Ibermellow, se ha saldado con el arresto de 29 individuos y la investigación de otros 57 por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las pesquisas policiales se iniciaron el pasado año, tras una oleada de denuncias presentadas en la provincia de Huesca. Los investigadores detectaron un patrón común en la operativa de la banda, que afectó a un total de 43 residentes en la comunidad aragonesa. En concreto, las víctimas se reparten entre 25 vecinos de la provincia oscense, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

El método empleado por los delincuentes combinaba dos técnicas conocidas en el ámbito de la seguridad informática. En una primera fase, recurrían al fraude de los mensajes de texto, técnica conocida como smishing, alertando a las víctimas de supuestos cargos elevados en sus cuentas y facilitando un número de teléfono de contacto para paralizar la falsa transacción. Posteriormente, aplicaban una segunda fase de engaño telefónico, denominada vishing, en la que se hacían pasar por empleados de la entidad financiera, logrando que los afectados ordenaran transferencias o incluso contrataran préstamos.

El desarrollo de la operación

Para dificultar el rastro del dinero sustraído, la red contaba con un entramado de mulas económicas. Estas personas, a cambio de una comisión, cedían sus datos y cuentas bancarias para recibir los fondos ilícitos. Una vez canalizado el capital a través de múltiples transferencias, los miembros de la organización procedían a retirar el efectivo en cajeros automáticos situados en ciudades como Madrid, Barcelona y Murcia.

El desarrollo de la operación policial se ha dividido en dos grandes fases. La primera de ellas culminó el pasado mes de marzo con diversos registros domiciliarios en el barrio madrileño de Carabanchel, así como en Badalona, Tarrasa y Cartagena. Durante esta intervención, los agentes lograron desarticular un call center que tenía capacidad para emitir más de cien mil mensajes falsos a la hora, deteniendo a cinco personas e incautando máquinas de envío masivo, tarjetas bancarias y miles de euros en efectivo.

En una segunda fase más reciente, los agentes han logrado desmantelar de forma definitiva el aparato de blanqueo de la banda, extendido por buena parte del territorio nacional. Esta última etapa ha propiciado la captura de otros 24 implicados y la recuperación de miles de euros, concretamente 256.708 euros.