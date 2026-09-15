El detenido por matar a un joven en Palma es menor de edad

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad como presunto autor de un delito de homicidio por la muerte de un joven apuñalado el pasado domingo por la noche en Palma. La víctima llegó a ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después.

Según ha informado la Policía Nacional y recoge Europa Press, los hechos tuvieron lugar en la calle Indalecio Prieto. Alrededor de las 22.50 horas, la sala del 091 recibió varias llamadas que alertaban de que un joven se encontraba tendido en el suelo con una herida sangrante abierta en el pecho tras haber sido apuñalado.

Las patrullas desplazadas hasta el lugar encontraron a una multitud congregada alrededor de la víctima. Junto al herido se encontraba un ciudadano que trataba de contener la hemorragia taponando la herida con una camiseta.

Una ambulancia atendió posteriormente al joven y los sanitarios practicaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un centro hospitalario. La víctima falleció horas más tarde.

Una discusión que terminó en una pelea

Los agentes comenzaron a recabar testimonios entre las personas que se encontraban en la zona. Varios testigos relataron que, antes del apuñalamiento, se había producido una discusión que terminó convirtiéndose en una pelea en un callejón cercano.

Fue allí, según estas declaraciones, donde la víctima recibió la puñalada. Después se desplomó y el agresor huyó del lugar.

La Policía Nacional desplegó entonces varias batidas por los alrededores para tratar de localizar tanto al sospechoso como el arma empleada. En un primer momento, los agentes no encontraron ningún objeto que pudiera haber causado la lesión ni localizaron a una persona que coincidiera con la descripción facilitada por los testigos.

Localizado en un parque

En torno a la 1.00 horas, una patrulla encontró en el parque Orson Wells a un joven cuyas características físicas coincidían con las proporcionadas por los testigos.

El joven se encontraba agitado y tembloroso cuando fue localizado, según la información policial recogida por Europa Press. Los agentes procedieron entonces a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y está tomando declaración a los testigos y realizando gestiones para esclarecer los hechos.

Durante las comprobaciones posteriores, los investigadores constataron que el detenido, que se encontraba indocumentado, era menor de edad. La Policía tramitó entonces el correspondiente atestado y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.