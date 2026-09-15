Hallan muerto a un niño de diez años en una vivienda de Sevilla

Un niño de diez años ha sido hallado muerto este lunes por la noche en el domicilio familiar, situado en la calle Ánimas, en el barrio sevillano de Los Remedios. La Policía Nacional ha descartado que se trate de una muerte violenta, según informa ABC.

El aviso se produjo alrededor de las nueve de la noche y hasta la vivienda se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de los bomberos, además de agentes de la Policía Local. La actuación de los servicios de emergencia se desarrolló mientras entre los vecinos de la zona había un gran revuelo y agitación.

En el dispositivo participaron miembros del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local, agentes del distrito y agentes tutores, que se hicieron cargo de los hermanos de la víctima.

La Policía Nacional asume el caso

Posteriormente, la Policía Nacional asumió las actuaciones y confirmó el fallecimiento del menor. Según la información recogida por ABC, los agentes han descartado que la muerte se produjera de forma violenta.

La investigación policial continúa en marcha para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.