Revelan la sustancia que habría provocado la muerte de Hayden Panettiere

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años tras consumir una pastilla de oxicodona que habría sido adulterada con fentanilo, según ha informado TMZ . Según el medio estadounidense, Panettiere tenía desde hacía tiempo un "traficante de drogas" en Los Ángeles que le proporcionaba diferentes medicamentos procedentes del mercado negro, entre ellos oxicodona.

"Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", señala el medio especializado en noticias de sociedad.

La Administración de Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Panettiere y su traficante e intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

La actriz fue encontrada en parada cardiorrespiratoria cuando los servicios de emergencia acudieron, tras recibir una llamada de socorro, a una residencia situada en el complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur. La autopsia preliminar descartó indicios de violencia.

Las sospechas en torno a su novio

La muerte de Panettiere también puso el foco sobre su pareja, Brian Hickerson, que se encontraba en la vivienda cuando falleció la actriz y posteriormente se reunió con agentes de la DEA en el marco de la investigación. Hickerson, cuya relación con Panettiere estuvo marcada por episodios de violencia doméstica que llegaron a los tribunales, no ha sido identificado como sospechoso por las autoridades.

Según las informaciones publicadas sobre el caso, Hickerson trató de reanimar a la actriz administrándole Narcan, un medicamento utilizado para revertir las sobredosis de opioides. La investigación se centra actualmente en localizar al traficante que habría suministrado a Panettiere las drogas que pudieron provocar su muerte.

De estrella infantil a Heroes y Nashville

Actriz, modelo y cantante, Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y posteriormente desarrolló una larga trayectoria en el cine y la televisión. Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Heroes.

También interpretó a Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Panettiere protagonizó la serie durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

En el cine protagonizó títulos como Duelo de Titanes, Educando a Helen, Sueños sobre hielo y Scream 4.