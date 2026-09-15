Un cerebro saponificado y el cadáver de un capellán: los últimos hallazgos en el convento de Santa Clara de Pontevedra

Las excavaciones arqueológicas que se están realizando en el convento de Santa Clara, en Pontevedra, han permitido localizar nuevos restos y estructuras que ayudan a conocer la historia del recinto. Entre los hallazgos destaca un cerebro saponificado que los investigadores consideran el primer caso documentado de estas características en la Península Ibérica y uno de los pocos conocidos a nivel internacional.

El descubrimiento se ha producido en el interior de la iglesia, donde también se han documentado varios enterramientos de religiosas. Los restos óseos presentan un estado de conservación muy deteriorado, aunque los sudarios se han mantenido. En este mismo espacio han aparecido además los restos de dos menores, uno de ellos todavía con calzado.

Las excavaciones han permitido localizar también el cadáver de un capellán enterrado delante del altar. Conserva los zapatos y buena parte de su indumentaria, incluidos elementos textiles que presentan un estado de conservación especialmente destacado. El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha definido este hallazgo como "algo excepcional y único".

En el caso del cerebro saponificado, el equipo arqueológico señala que se trata de "el primer caso documentado de estas características en la Península Ibérica y uno de los pocos a nivel internacional". Según los investigadores, actualmente solo se conocen otros tres casos en el mundo, encontrados en Argentina, Chile e Italia.

Según indica el doctor Ángel Benegas Orrego en Univadis, la saponificación ocurre cuando un cuerpo se encuentra en un entorno con alta humedad y poca o nula exposición al aire. Bajo estas condiciones específicas, los tejidos grasos del cadáver se transforman en adipocira, o también conocida como cera cadavérica, una sustancia cerosa que actúa como una barrera protectora para el organismo. Este proceso puede frenar la descomposición de los restos humanos y favorecer la conservación de algunos tejidos blandos.

Las excavaciones afrontan ahora su último mes y, posteriormente, comenzará el estudio en laboratorio de los materiales recuperados. Para el vicepresidente de la Diputación, los hallazgos sitúan al convento como un enclave "pionero en el mundo" y permiten abrir nuevas líneas de investigación sobre la historia de Santa Clara y de Pontevedra.

Más allá de los enterramientos, los trabajos están aportando información sobre la configuración original del claustro. En el espacio donde ya se había localizado una rampa han aparecido nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de que el claustro pudo contar inicialmente con tres alas.

También se ha identificado una estructura rectangular al sur del bosque cuya función todavía no se ha podido determinar. Los arqueólogos consideran que podría ser uno de los elementos estructurales más antiguos que se conservan dentro del recinto.

El material recuperado durante las excavaciones supera ya las 3.000 piezas inventariadas. Entre ellas hay restos cerámicos fechados entre finales del siglo XIV y el siglo XIX, además de monedas, vidrios y elementos líticos.