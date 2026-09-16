Detenido un segundo entrenador del Joventut de Badalona por acoso sexual a un menor

Los agentes de los Mossos d'Esquadra han procedido a la detención de un hombre de 35 años que ejercía como técnico en las categorías inferiores del Club Joventut Badalona, acusado de un presunto delito de acoso sexual a un menor de edad. Este arresto ha causado una profunda conmoción en el entorno del deporte formativo catalán, dado que se trata del segundo caso de similares características que salpica a la misma entidad deportiva en un margen de tiempo sumamente estrecho.

Fuentes de la Policía Autonómica han confirmado los hechos, adelantados inicialmente por medios locales y agencias, y han querido hacer hincapié en una circunstancia fundamental para la investigación. Pese a la coincidencia temporal y espacial, los investigadores señalan que ambos sucesos son independientes y no guardan ninguna relación entre sí, descartando de momento la existencia de una trama organizada dentro de la institución.

El caso que desencadenó las primeras alarmas tuvo lugar tan solo unas horas antes, cuando las autoridades confirmaron el arresto de otro preparador del mismo club de baloncesto. Este individuo compaginaba su labor en las canchas con la docencia en el Colegio Badalonés de la localidad barcelonesa. En su caso, la detención se produjo a raíz de dos denuncias presentadas por acosar a través de las redes sociales a dos alumnas adolescentes, de quince y diecéis años de edad.

La respuesta de la directiva del conjunto verdinegro no se hizo esperar. Tras conocerse la implicación de este último docente y preparador de un equipo infantil, el club emitió un comunicado anunciando que lo ha suspendido de sus funciones de manera fulminante. La entidad se enfrenta ahora al reto de gestionar el grave impacto reputacional que supone tener a dos de sus empleados bajo el escrutinio judicial.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen abiertas las diligencias para esclarecer hasta el último detalle de estas graves acusaciones. En un Estado de Derecho, resulta imperativo respetar la presunción de inocencia durante la fase de instrucción, pero al mismo tiempo se hace evidente la necesidad de reforzar los protocolos de vigilancia en cualquier ámbito donde los adultos ejerzan posiciones de autoridad sobre menores de edad.