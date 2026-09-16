Muere un joven matrimonio de recién casados embestido por un taxi acuático en Venecia

Sean Michieli, un pescador de 25 años, y su mujer Gabriella Querino, una modelo brasileña de 26, murieron tras ser embestidos por un taxi acuático cuando viajaban en una pequeña embarcación por el canal de Tessera, en Venecia. El accidente ocurrió a primera hora de la mañana del pasado 12 de septiembre y provocó el hundimiento del bote en el que se encontraba la pareja.

Los dos habían salido alrededor de las 5:00 horas desde la isla de Burano, donde residían, con destino a San Giuliano, en tierra firme. Aproximadamente media hora después, a la altura de la isla de Tessera, su embarcación fue golpeada por una lancha motora utilizada como taxi acuático, de casi cinco toneladas.

Michieli fue rescatado con vida y trasladado en estado crítico al Hospital dell'Angelo de Mestre por los sanitarios del SUEM 118. Allí fue intervenido en dos ocasiones debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Finalmente, el domingo por la noche se certificó su muerte cerebral.

Seguo con profonda apprensione e grande tristezza queste ore drammatiche per Sean, Gabriella e le loro famiglie. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai loro cari. pic.twitter.com/XEKvHhqeft — Simone Venturini (@SimonVenturini) September 13, 2026

Sin embargo, la búsqueda de Gabriella se prolongó durante varios días. Poco después del naufragio, los equipos de emergencia localizaron su bolso con la documentación, que había salido a flote y confirmaba que la joven se encontraba a bordo de la embarcación. Su cuerpo, sin embargo, no fue encontrado hasta días después.

En el dispositivo participaron Bomberos de Venecia, Buzos de Vicenza, Carabinieri, Policía Local y el helicóptero Drago. El cadáver fue localizado finalmente en las aguas de la laguna después de que se recibieran alertas de ciudadanos.

El alcalde de Venecia, Simone Venturini, informó del hallazgo a través de sus redes sociales. "Por desgracia ha sido localizado en la laguna el cuerpo de Gabriella Querino. Con su hallazgo se apaga la última esperanza y se cierra del modo más doloroso un suceso trágico que estos días ha mantenido en vilo a toda nuestra ciudad. En este momento cualquier palabra resulta insuficiente ante un dolor tan inmenso".

È stato purtroppo individuato in laguna il corpo di Gabriella Querino. Con il ritrovamento del corpo di Gabriella si spegne purtroppo anche l'ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica que in estos días ha tenuto con il fiato sospeso tutta la città pic.twitter.com/ChNeNKhoyR — Simone Venturini (@SimonVenturini) September 15, 2026

La Fiscalía investigó al conductor del taxi

La Fiscalía de Venecia ha abierto una causa por homicidio náutico contra el conductor del taxi acuático, un hombre de 38 años y de nacionalidad italiana. La investigación se centró, entre otros aspectos, en la velocidad a la que circulaba la embarcación y en las condiciones de visibilidad que había en el momento del accidente, ya que el choque se produjo antes del amanecer.

Michieli y Querino se habían conocido aproximadamente un año y medio antes de su muerte. El pasado 8 de junio habían celebrado su matrimonio civil en el Ayuntamiento de Venecia, con vistas al Gran Canal.