Ocho heridos en un accidente en una cámara hiperbárica de la Armada en Cartagena

El Centro de Buceo de la Armada (CBA), situado en la Estación Naval de La Algameca, en la localidad murciana de Cartagena, ha sido el escenario de un grave incidente durante la jornada de este miércoles. Según ha confirmado la propia Institución militar a través de un comunicado oficial, un total de ocho profesionales han resultado lesionados, encontrándose dos de ellos en estado grave, como consecuencia de un accidente cuyas causas aún se desconocen.

El siniestro tuvo lugar durante la mañana en el interior de una cámara hiperbárica de dichas instalaciones. Por el momento, el hermetismo es la nota dominante y en principio se ignoran las circunstancias exactas que han provocado este desenlace. Por ello, el mando militar ha ordenado que se abra de inmediato una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles de los hechos y determinar si se ha tratado de un fallo técnico o de un error humano durante las maniobras de adiestramiento o mantenimiento.

En cuanto al estado de salud de los efectivos, las fuentes oficiales precisan que cinco de los lesionados presentan heridas de carácter leve y permanecen en observación médica por precaución. Por su parte, los dos pacientes más graves mantienen un pronóstico reservado a la espera de evolución clínica, mientras que el octavo implicado ya ha sido dado de alta tras recibir la asistencia oportuna. Desde la Armada se ha hecho hincapié en que su principal preocupación en estos momentos es la evolución y el bienestar de los ocho miembros de la Institución afectados.

Cabe recordar que el Centro de Buceo de la Armada no es una instalación cualquiera, sino el centro especializado por excelencia en actividades subacuáticas y de referencia para todas las Fuerzas Armadas. Su labor resulta fundamental en lo referente a estas tácticas sumergidas y, muy especialmente, en el ámbito de la sanidad en el buceo. En sus dependencias prestan servicio en torno a 90 personas, siendo en su inmensa mayoría buzos altamente cualificados para enfrentarse a situaciones de altísimo riesgo bajo el agua.

Entre las misiones principales que recaen sobre esta unidad de élite destaca el mantenimiento integral de la obra viva de los buques adscritos al arsenal de Cartagena. Los especialistas se encargan de llevar a cabo reparaciones a flote de enorme exigencia técnica, operaciones que incluyen taponamientos de vías de agua, la colocación de ánodos de sacrificio para evitar la corrosión y la limpieza exhaustiva de las aspiraciones, entre otras tareas indispensables para asegurar la operatividad de la Flota española. La destreza de estos militares es vital para mantener en perfecto estado de revista los navíos de guerra, por lo que cualquier incidente en sus complejos sistemas de entrenamiento y aclimatación genera una lógica inquietud en el seno del Ministerio de Defensa.