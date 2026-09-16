Prisión para el detenido por matar a golpes a un hombre en una pelea pagada en Granada

Un juzgado en funciones de guardia de Granada ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el individuo detenido este fin de semana tras acabar con la vida de otro varón en el distrito Norte de la capital granadina. La decisión judicial llega tras el trágico desenlace del suceso, que en un principio fue tratado como una agresión grave, pero que finalmente ha derivado en una investigación por homicidio después de que la víctima falleciera en el hospital.

Fuentes de la Policía Nacional, cuerpo encargado de proceder al arresto del presunto homicida, han indicado a la agencia EFE que se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este suceso. Las primeras pesquisas apuntan a un escenario especialmente sórdido, ya que las autoridades sospechan que el altercado mortal no fue fruto de una discusión espontánea, sino que podría enmarcarse dentro de una serie de enfrentamientos orquestados.

En concreto, los investigadores analizan si desde hace aproximadamente un mes se vienen celebrando en esa zona de la ciudad diversos combates organizados de extrema violencia. Los participantes en estas riñas serían personas en situación de extrema vulnerabilidad, principalmente toxicómanos o individuos sin hogar, que accederían a golpearse brutalmente ante el público a cambio de recibir pequeñas cantidades de dinero o ínfimas dosis de sustancias estupefacientes.

La brutal agresión que ha desencadenado esta investigación policial y judicial se produjo el pasado sábado. Tras recibir una paliza, el agredido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad andaluza. Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios por salvarle la vida, el paciente no logró superar la gravedad de las lesiones sufridas y falleció durante la tarde de este martes, lo que precipitó las acusaciones contra el atacante.

Además del presunto delito de homicidio, el titular de la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada relaciona al acusado con un robo con fuerza en un establecimiento. Según fuentes judiciales, el arrestado habría asaltado un bar, provocando diversos daños materiales en el local y sustrayendo el dinero que se encontraba en su interior.

Durante su comparecencia en sede judicial, el principal sospechoso ha optado por acogerse a su derecho constitucional a no declarar, negándose a ofrecer su versión de los hechos ante el magistrado. A partir de ahora, la causa será remitida a la Presidencia del Tribunal de Instancia, correspondiente al antiguo Decanato, para que proceda a la adjudicación del procedimiento al juzgado de Instrucción al que le corresponda asumir el caso de manera definitiva.