Un atracador dispara en un ojo al dueño de una tienda para robarle

Un comerciante de 52 años, dueño de una tienda de alimentación y origen oriental, ha sufrido graves heridas en el ojo tras un brutal asalto a mano armada a última hora de la noche del pasado martes 15 de septiembre en la pedanía murciana de Santiago el Mayor.

La imágenes del disparo

Según se aprecia en las imágenes grabadas desde el interior del establecimiento, el comerciante intentó cerrar rápidamente la puerta para impedir el paso del asaltante, momento en el que el delincuente efectuó el disparo apuntando hacia el rostro a través del acceso y posteriormente se dio a la fuga.

Tras recibir el impacto, la víctima salió desconcertada y confusa hacia el exterior del local.

🚨ÚLTIMA HORA🚨

Un comerciante ha resultado gravemente herido tras recibir un disparo en el ojo durante un robo en Santiago el Mayor (Murcia). Las imágenes muestran el momento del asalto y del disparo. El autor huyó del lugar.

La víctima fue trasladada consciente al hospital. pic.twitter.com/KMpa7tHW5t — EMERGENCIAS MURCIA (@realidadmurcia) September 16, 2026

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en la calle Santa Rosa. Un testigo que presenció el ataque dio el aviso de alarma a los servicios de emergencias tras percatarse de que la víctima yacía malherida en la vía pública, según La Opinión de Murcia.

Al lugar acudieron sanitarios del 061, quienes atendieron al afectado in situ. A pesar de la gravedad de la lesión ocular, el hombre se encontraba consciente.

Tras una primera estabilización, fue evacuado en ambulancia al Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

La Policía Nacional ha asumido el caso para identificar y localizar al agresor.

¿Pistola de balines o perdigones?

Las primeras hipótesis apuntan a que el móvil del ataque fue el robo con violencia en plena calle. La investigación trabaja para determinar el tipo de arma empleada, barajando por el tipo de herida el uso de una escopeta o una pistola de balines o perdigones. Por el momento, el autor del disparo continúa en paradero desconocido.