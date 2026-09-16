Un niño de 3 años cae por un balcón y su madre se precipita al intentar salvarlo en Valencia

Un niño de tres años y su madre, de 27, han resultado heridos después de caer desde un primer piso en la localidad valenciana de Canals. El pequeño se precipitó desde un balcón y la mujer cayó también cuando trataba de agarrarlo.

El suceso se produjo pasadas las 15.00 horas en una vivienda situada en la calle Germanies. La primera reconstrucción apunta a que el pequeño se encontraba jugando en la terraza de la vivienda cuando, en un momento de distracción, se encaramó a algún mueble o silla y se precipitó accidentalmente al vacío, según ha informado À Punt citando a la Policía Local de Canals.

Su madre trató entonces de alcanzar al pequeño y también cayó desde el primer piso. "Ha ido detrás de él con tan mala suerte que también ha caído", han explicado desde la Policía Local al medio autonómico.

Trasladado en helicóptero

El menor fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad. Según la información recabada por À Punt, recibió un fuerte golpe en la cabeza y los costados como consecuencia del impacto contra el suelo.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar atendieron al niño antes de evacuarlo. Según informa EFE, un equipo médico del SAMU asistió al menor, que presentaba varios traumatismos, y posteriormente lo trasladó en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital La Fe de Valencia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió también un aviso relacionado con la madre desde el centro de salud de Canals. La mujer presentaba fracturas en ambos tobillos y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Lluís Alcanyís de Játiva, según la información difundida por EFE.

À Punt añade que la mujer cayó prácticamente de pie y que no perdió la consciencia en ningún momento. Tras ser atendida inicialmente en el centro de salud del municipio, quedó ingresada en el hospital de Játiva.

La investigación

La familia llevaba apenas un mes residiendo en el inmueble en el que ocurrió el suceso. À Punt señala, además, que es de origen hondureño.

Las primeras pesquisas de la Policía Local apuntan a un accidente. De acuerdo con la reconstrucción difundida hasta el momento, el niño se habría encaramado al mueble mientras jugaba y su madre cayó cuando trataba de evitar que se precipitara al vacío.

La información conocida hasta ahora no apunta, por tanto, a la intervención de terceras personas. La investigación se mantiene como un accidente, según las fuentes policiales citadas.