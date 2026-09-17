Alma, la vecina que socorrió a Claudia Tacoronte tras ser apuñalada: "Si la Cruz Roja llega en cinco minutos, se salva"

Claudia Tacoronte, una joven grancanaria de 21 años y alumna de la Universidad de Granada, llevaba apenas un mes de intercambio en México estudiando Ciencias de la Educación. El sábado decidió asistir a la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se celebraba una feria de plantas medicinales, organizada por el Instituto Tlahuilli.

En un descanso, decidió salir a fumar un cigarro y hablar por el móvil cuando fue asaltada por un hombre —el Trompas, un famoso delincuente de la zona— que le intentó robar el móvil y le dio una puñalada en el abdomen. Claudia murió tras no superar la gravedad de las heridas.

Durísimo testimonio de Alma, una vecina que socorrió a Claudia Tacoronte y que intentó desesperadamente mantener con vida a la joven canaria: "No, hija, baja la respiración porque eso te quita oxígeno, bájala, baja la respiración, no respires tan rápido. Claudia no podía ni pronunciar una palabra; con trabajos respiraba".

Tras recibir una única puñalada en el abdomen por parte de su asesino, el Trompas, al que se sigue buscando, Alma nunca se apartó del lado de Claudia: "No podía ni pronunciar una palabra; con trabajos respiraba".

Lo que más rabia genera en Alma y en el resto de testigos radica en la demora en la respuesta de los cuerpos sanitarios. La vecina enfatizó la indignación colectiva debido a la cercanía de los servicios médicos y es que la base local de la Cruz Roja Mexicana se encuentra a escasas cuatro manzanas de donde ocurrió la agresión. A pesar de la corta distancia, la unidad de emergencias tardó más de 20 minutos. La frase final de Alma es demoledora: "La chica no aguantó, pero si la Cruz Roja hubiera llegado en cinco minutos, yo siento que sí se salva".

El caso continúa bajo una intensa fiscalización social e internacional, mientras que la Fiscalía del Estado de Morelos mantiene activo un operativo prioritario de búsqueda para capturar a el Trompas, un conocido delincuente de la zona que sesgó de una vil puñalada la vida de Claudia.