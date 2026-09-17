Cae una banda que llevó 2.700 kilos de cocaína de Gibraltar a Málaga y Barcelona

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal albanesa especializad en el transporte de cocaína desde la zona de Gibraltar hasta Málaga y Barcelona, para ser distribuida por Europa, en una operación en la que ha intervenido más de 2.700 kilos de esta droga y han sido detenidas 15 personas.

La cocaína, procedente de Colombia, era trasladada desde el Campo de Gibraltar hasta 'guarderías' ubicadas en Barcelona y Málaga, en convoyes de hasta cinco vehículos, en los que los narcotraficantes extremaban las medidas de seguridad y de contravigilancia para no ser interceptados. Desde ahí la cocaína era distribuida a otros países de Europa, también por carretera.

En la operación policial han sido detenidas 15 personas -de las cuales 12 ya han ingresado en prisión- y se han requisado, además de los más de 2.700 kilos de cocaína, con un valor en el mercado de 50 millones, 800 gramos de tusi, vehículos de alta gama para el transporte de la droga y dos armas de fuego.

Así lo han detallado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez; el Jefe Superior de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Manuel Rodríguez Jiménez; el comisario principal, jefe de la Unidad Central de Crimen Organizado, Antonio Jesús Martínez Duarte, y el inspector jefe de GRECO Costa del Sol, Luis Amaro Villabona, en rueda de prensa para informar de esta operación policial.

Una banda con gran capacidad logística y financiera

La organización criminal, que operaba principalmente desde la Costa del Sol, contaba con una estructura perfectamente organizada y algunos de sus integrantes mantenían además vínculos familiares, lo que reforzaba la confianza dentro de la banda y dificultaba la infiltración de personas ajenas al entramado, así como una gran capacidad logística y financiera.

Además de una importante capacidad logística para almacenar y transportar la cocaína por el territorio nacional e internacional, la organización criminal tenían empresas vinculadas a la automoción, lo que les permitía disponer de numerosos coches para el narcotráfico, y muchos de ellos estaban registrados a nombres de testaferros.

Una investigación compleja

La investigación policial, de gran complejidad, se inició en 2025 a raíz de unas informaciones que apuntaban a la existencia de una organización criminal especializada en el transporte de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución a otros países de la Unión Europea.

Las primeras pesquisas permitieron detectar frecuentes desplazamientos entre diferentes puntos de España, principalmente, en la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, Levante, Cataluña y Madrid.

Tras un periodo de inactividad, los investigadores detectaron de nuevo en abril de este año numerosos desplazamientos de los miembros de la organización criminal por diferentes puntos del territorio nacional.

En uno de esos traslados, los narcotraficantes llegaron a recorrer más de 2.000 kilómetros en un día para transportar la cocaína, utilizando para ello varios vehículos de alta gama con los que circulaban a una velocidad superior a los 200 km/h.

Entradas y registros

El pasado 10 de abril, la Policía Nacional llevó a cabo cuatro entradas y registros en tres viviendas y un taller en Málaga, Marbella, Estepona y Churriana vinculados a la banda criminal, en los que fueron incautados 1.434 kilos de cocaína.

De forma simultánea, agentes del cuerpo registraron un chalet en Sant Just Desvern (Barcelona), que era utilizado exclusivamente como lugar de almacenamiento de la droga, donde fueron aprehendidos 1.351 kilos ocultos en el interior de un garaje.

La droga requisada por la policía iba dentro de paquetes de una conocida marca de relojes.

Días después, fueron detenidos tres miembros de la organización criminal en Pilar de la Horadada (Alicante).

El 10 de junio, se llevaron a cabo nuevas entradas y registros en Marbella y Estepona, donde fueron detenidas otras tres personas. Posteriormente, fueron arrestados dos miembros más de la banda en Málaga y Barcelona.

El resto de los narcotraficantes fueron detenidos este verano, todos ellos acusados de los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal.

Además de la droga requisada en los diferentes registros, la policía ha intervenido también dos armas de fuego cortas, 29 vehículos de alta gama y ha embargado otros ocho, 13.800 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de gran valor, criptoactivos, cuentas, productos financieros e inmuebles.