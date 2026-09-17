Golpe al narcotráfico en Madrid: diez detenidos en una operación en Villaverde y la zona sur

La Policía Nacional ha asestado un nuevo y contundente golpe contra el tráfico de drogas en la Comunidad de Madrid. A lo largo de la mañana de este martes, los agentes han desplegado un amplio dispositivo que, por el momento, se ha saldado con la detención de al menos diez personas implicadas en una red criminal. Este operativo se enmarca dentro de las constantes investigaciones y labores de seguimiento para desmantelar los principales focos de distribución de sustancias estupefacientes en la región capitalina.

El epicentro de esta macrorredada se ha situado en el distrito madrileño de Villaverde, conocido por ser uno de los puntos donde históricamente han proliferado diversos grupos dedicados a la venta al menudeo y a mediana escala. No obstante, las profundas ramificaciones de este entramado delictivo han llevado a las unidades policiales a extender sus actuaciones hacia varias localidades de la poblada zona sur metropolitana. En concreto, los efectivos se han desplegado de forma coordinada y simultánea en los municipios de Móstoles, Fuenlabrada y Leganés.

Según han indicado fuentes policiales a la agencia de noticias Europa Press, el complejo operativo se activó a primera hora de la mañana, aprovechando el indispensable factor sorpresa para evitar la rápida destrucción de pruebas o la fuga de los cabecillas de la trama. La correspondiente orden judicial autoriza la entrada de los efectivos y el registro pormenorizado en un total de 16 inmuebles. La gran mayoría de estos pisos y locales están concentrados en el citado barrio de Villaverde, que funcionaba como la base de operaciones principal de los presuntos narcotraficantes.

El objetivo prioritario de las autoridades encargadas del caso es neutralizar y erradicar este importante núcleo de tráfico de cocaína y heroína, dos de las drogas que mayor y más grave alarma social generan por su elevado poder adictivo y por la paulatina degradación de la seguridad que causan en los vecindarios afectados. Las pesquisas preliminares apuntan de forma sólida a que los ahora arrestados formaban parte de un grupo delincuencial perfectamente jerarquizado y organizado, con roles muy concretos para el almacenamiento, el corte y la posterior distribución de la mercancía ilícita, tanto en las calles de la capital como en su extensa periferia.

Durante la realización de estos registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad buscan intervenir no solamente las partidas de estupefacientes ya preparadas para su comercialización inmediata, sino también dinero en efectivo, armas y diversa documentación que permita desentrañar al detalle el verdadero alcance logístico y financiero de la organización criminal. Se espera que, a medida que avancen las diferentes diligencias y se den por concluidos los registros a lo largo de la jornada, el número de personas puestas a disposición de la Justicia pueda verse sustancialmente incrementado. La investigación continúa en estos momentos completamente abierta, a la espera de que los equipos policiales terminen de recopilar todos los indicios probatorios para presentar el atestado en sede judicial.