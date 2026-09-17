Hallan el cadáver del conductor arrastrado por la riada y buscan a una mujer desaparecida tras el temporal en Barcelona

Las intensas lluvias y el temporal de tiempo violento que azota a la provincia de Barcelona se han cobrado ya su primera víctima mortal. Los Bomberos de la Generalidad han localizado durante la madrugada de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar una riera en la localidad barcelonesa de Olivella (comarca del Garraf). Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen desplegado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer que también habría sido engullida por el agua en el mismo municipio.

Según han detallado los Bomberos a través de sus canales oficiales, el cadáver del conductor fue hallado a unos 500 metros del punto donde su automóvil quedó atrapado y posteriormente arrastrado por la fuerza de la riada, en una zona de difícil pero accesible intervención. Agentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado poco después la identidad del fallecido.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible. Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Paralelamente, la preocupación se centra en la búsqueda de una mujer desaparecida en circunstancias similares dentro del término municipal de Olivella. Según explicó el subdirector de prevención de Protección Civil de la Generalidad, Joan Ramon Cabello, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta avisando de que la corriente se había llevado a esta persona al intentar atravesar la riera.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha transmitido este jueves de madrugada su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares del hombre fallecido tras ser arrastrado por el agua.

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Illa, a través de un mensaje publicado en su perfil de la plataforma X, ha indicado que está en contacto con la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, para "seguir la evolución y las consecuencias de las lluvias intensas en diversas zonas de Cataluña".

El presidente catalán también ha transmitido su apoyo "a todos los municipios afectados" y su agradecimiento a "los alcaldes, alcaldesas y a todos los servicios de emergencia por su labor".

Alerta máxima en siete comarcas

El trágico suceso se produce en el marco de un episodio de meteorología adversa que ha obligado a Protección Civil a activar las máximas precauciones. Durante la pasada noche, el servicio autonómico envió una notificación masiva de emergencia mediante el sistema Es-Alert a los teléfonos móviles de siete comarcas catalanas: Barcelonés, Maresme, Bajo Llobregat, Garraf, Vallés Occidental, Alto Penedés y Bajo Penedés.

Las autoridades han reiterado el llamamiento a la prudencia y piden a la ciudadanía extremar las precauciones, evitando desplazamientos innecesarios y, muy especialmente, el cruce de rieras, vaguadas o pasos subterráneos mientras continúe la alerta por tiempo violento y fuerte oleaje.