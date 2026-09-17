Ibiza impone multas de 10.001 euros para frenar los abandonos de perros en sus calles

El Ayuntamiento de Ibiza ha decidido intensificar su ofensiva contra la irresponsabilidad cívica al abrir dos nuevos expedientes sancionadores por el abandono de animales de compañía en la vía pública. Cada una de estas infracciones acarrea una severa multa que asciende a los 10.001 euros, lo que refleja la voluntad de la administración local de castigar con contundencia a quienes eluden sus obligaciones legales y morales. Con estos dos últimos casos, las arcas municipales contabilizan un total de catorce procedimientos de esta naturaleza en lo que va de año, sumando un importe acumulado de 140.000 euros en concepto de sanciones.

El primero de los expedientes recientemente incoados guarda relación con dos perras catalogadas como potencialmente peligrosas, que fueron halladas a su suerte en el aparcamiento público de sa Joveria. Tras ser localizados, ambos animales fueron trasladados de inmediato a las instalaciones del centro de protección de sa Coma. Las pesquisas posteriores revelaron que el anterior dueño carecía de la licencia preceptiva para la tenencia de este tipo de canes. Afortunadamente, los servicios veterinarios han confirmado que las perras presentan un óptimo estado físico y permanecen bajo custodia municipal a la espera de ser adoptadas por una nueva familia.

El segundo procedimiento administrativo afecta al titular de un perro de raza pomeranian, el cual ingresó en el mencionado centro de acogida durante el pasado mes de mayo. En este supuesto, el Consistorio ibicenco ha justificado la apertura del expediente señalando que la persona que figuraba en el registro del microchip del animal no cumplió con los trámites estipulados por la legalidad vigente tras la pérdida de su mascota. Ante esta dejación de funciones, los responsables municipales procedieron a emitir la correspondiente notificación de animal abandonado, activando así la vía punitiva.

Desde el Gobierno local han aprovechado la resolución de estos expedientes para reiterar su firme compromiso de erradicar el abandono animal en las calles del municipio y promover, en su lugar, una cultura de tenencia responsable. Las autoridades subrayan que la convivencia cívica exige que los ciudadanos asuman plenamente las consecuencias de adquirir un animal, proporcionándole los cuidados necesarios y cumpliendo escrupulosamente con todos los requisitos administrativos que exige la ley.

Asimismo, el Ayuntamiento ha querido recordar a los vecinos que existen alternativas legales y éticas para aquellas personas que, por motivos sobrevenidos, no puedan seguir haciéndose cargo de sus animales. En lugar de optar por dejarlos en la vía pública, los dueños tienen a su disposición la posibilidad de formalizar una renuncia legal en el Centro de Protección Animal de sa Coma, garantizando así un traspaso ordenado y conforme a derecho.