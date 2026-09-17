Un hombre se ahorca en Málaga tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija menor

Una mujer de 35 años resultó herida este pasado miércoles después de que su pareja, de 39 años, presuntamente intentara estrangularla en el domicilio familiar de Málaga capital, en presencia de una de las hijas menores de la pareja. La menor fue quien dio la voz de alarma y llamó al servicio de Emergencias 112 para alertar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas en una vivienda situada en la calle Leoni Benabú, en la zona de Pinares de San Antón. Tras recibir el aviso, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía movilizó a efectivos de la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para acudir al domicilio.

A su llegada, los agentes encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), logrando reanimarla. Posteriormente, los facultativos sanitarios estabilizaron a la víctima y procedieron a su traslado urgente a un centro hospitalario de Málaga para recibir atención por las lesiones sufridas. Su estado de salud no ha trascendido.

Por su parte, el hombre falleció en el lugar de los hechos después de ahorcarse, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. Las primeras pesquisas apuntan a que el varón habría intentado estrangular a su pareja y que posteriormente se habría ahorcado.

Ninguno de los dos figuraba en Viogen

Fuentes policiales han confirmado que el caso está siendo investigado como un nuevo episodio de violencia de género. Ni la mujer, de 35 años, ni el hombre, de 39, figuraban en el sistema Viogen por denuncias anteriores.

Los agentes continúan con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del suceso registrado en la vivienda familiar. La llamada de la menor al servicio de emergencias permitió movilizar a los efectivos policiales y sanitarios ante la situación que se estaba produciendo en el domicilio.

El suceso se produce en un año especialmente marcado por los casos de violencia de género registrados en la provincia de Málaga. Según los datos incluidos en la información facilitada, durante los primeros siete meses de 2026 la provincia sumó seis crímenes, cinco de ellos con mujeres como víctimas y uno correspondiente a la hija de una de ellas, víctima de violencia vicaria.

Seis víctimas mortales en Málaga durante 2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó a principios de septiembre su preocupación por el número de mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía y, especialmente, en Málaga.

El último caso mortal mencionado se produjo el pasado 10 de agosto en San Pedro Alcántara. La Policía Nacional detuvo entonces a un hombre de 58 años por la muerte violenta de su pareja, una mujer trans de 36 años y origen venezolano. La víctima fue localizada en la vivienda que compartía con el detenido con graves heridas de arma blanca.

En el caso ocurrido este miércoles en Málaga capital, la investigación continúa abierta mientras la mujer permanece hospitalizada. Las fuentes policiales consultadas han señalado que ninguno de los miembros de la pareja constaba previamente en el sistema Viogen.