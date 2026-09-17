Un joven sin carnet descubre que una trama puso una decena de coches a su nombre: recibió cerca de 100 multas

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 26 años por su presunta implicación en un entramado dedicado a poner vehículos a nombre de un joven de 21 años al que habían usurpado la identidad. Los coches eran utilizados posteriormente para cometer delitos y acumular infracciones de tráfico cuya responsabilidad recaía sobre la víctima.

Además del arrestado, la Policía autonómica vasca ha abierto diligencias como investigadas a otras seis personas: cinco hombres de entre 20 y 61 años y una mujer de 47, según ha informado Europa Press citando al Departamento de Seguridad.

Un joven sin carnet

La investigación comenzó a principios de este año después de que un juzgado de Bilbao remitiera a la Ertzaintza un oficio para que investigara la denuncia presentada por el joven. La víctima había comenzado a recibir multas correspondientes a distintos vehículos con los que aseguraba no tener ninguna relación. De hecho, ni siquiera tenía carnet de conducir.

Las pesquisas permitieron comprobar que el nombre del denunciante aparecía vinculado a al menos una decena de vehículos. En algunos figuraba directamente como titular, mientras que en otros se le identificaba como conductor en sanciones o accidentes de circulación.

Los agentes identificaron posteriormente a un hombre dedicado a la compraventa de vehículos que, en lugar de asumir la titularidad de los vehículos con los que operaba, presuntamente los ponía a nombre de la víctima.

Los vehículos acababan después relacionados con diferentes actividades delictivas, entre ellas robos e impagos en gasolineras. También estuvieron implicados en accidentes de circulación y acumularon alrededor de un centenar de infracciones de tráfico que se atribuían al joven cuya identidad había sido usurpada.

Documentación falsificada

Durante la investigación, la Ertzaintza constató además que la documentación falsificada empleada para realizar estas operaciones habría sido tramitada a través de dos gestorías diferentes de Vizcaya.

Las pesquisas llevaron finalmente a los investigadores a concluir que se había creado un entramado destinado a registrar, de forma provisional o formal, vehículos a nombre del denunciante con el objetivo de ocultar la identidad de sus verdaderos usuarios.

Tras realizar las comprobaciones necesarias, los agentes han detenido al hombre de 26 años y han abierto diligencias contra las otras seis personas presuntamente relacionadas con la trama. La mujer investigada y uno de los hombres cuentan con diversos antecedentes y habían sido detenidos anteriormente en una y cinco ocasiones, respectivamente, sin que la información facilitada precise a cuál de ellos corresponde cada cifra.

El arrestado también tiene antecedentes policiales y había sido detenido en una ocasión anterior. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, será puesto a disposición judicial.