Un preso condenado por asesinato se fuga durante una salida programada en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un recluso que cumplía condena por un delito de asesinato y que se ha dado a la fuga este jueves. Los hechos han tenido lugar en la provincia de Tarragona, concretamente en un restaurante de comida rápida, cuando el individuo participaba en una actividad coordinada por el centro penitenciario de Mas d'Enric, situado en el municipio de El Catllar.

Según ha confirmado la agencia Europa Press, el evadido se encontraba en el establecimiento comercial junto a otros cuatro internos y varios educadores de la citada prisión catalana. En un momento dado de la actividad, el hombre solicitó permiso para acudir al servicio. Sin embargo, aprovechó ese instante de falta de vigilancia directa para abandonar el local a través de la puerta de emergencia, burlando así el control del personal penitenciario que los acompañaba en ese momento.

Fuentes conocedoras del caso han explicado que el evadido disfrutaba de una de las denominadas salidas programadas, un mecanismo contemplado en la legislación penitenciaria para favorecer la reinserción paulatina de los penados. Llama la atención que, a pesar de la extrema gravedad del delito por el que fue privado de libertad, las autoridades del penal no lo catalogaran como un preso conflictivo. De hecho, el recluso ya había participado con anterioridad en otras excursiones de idéntica naturaleza sin que se hubiese registrado ningún tipo de incidencia o intento de evasión.

Las fuerzas de seguridad autonómicas han distribuido la descripción del huido a todas las patrullas operativas en la región policial, al tiempo que han iniciado una investigación exhaustiva para tratar de dar con su paradero lo antes posible. Este tipo de sucesos pone de relieve los riesgos inherentes a los permisos y beneficios penitenciarios cuando se aplican a perfiles delictivos de especial gravedad, lo que a menudo suscita un intenso debate sobre los criterios que rigen la concesión de estas medidas y la necesidad de priorizar la seguridad ciudadana frente a los automatismos burocráticos en el tratamiento penitenciario.

El centro de Mas d'Enric, que en los últimos meses ha estado en el foco mediático por diversos conflictos laborales y de seguridad denunciados por sus propios funcionarios, deberá ahora emitir el preceptivo informe para esclarecer las circunstancias exactas de la huida. Mientras tanto, la máxima prioridad de las fuerzas policiales se centra en la recaptura de este individuo antes de que pueda alejarse de la zona o cometer nuevos actos ilícitos.