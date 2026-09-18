Al menos seis muertos en un tiroteo en una escuela de Filipinas

Filipinas se encuentra conmocionada por el crimen ocurrido este viernes en una escuela del sur del país. Un estudiante ha acabado a tiros con la vida de al menos seis alumnos y ha herido a otros diecisiete antes de quitarse la vida. El atacante, que cursaba secundaria, habría actuado solo, aunque se desconoce qué le llevó a plantarse con un arma en el centro educativo y abrir fuego. No fue, al parecer, un arrebato de violencia, sino que el joven habría planificado el asesinato. Así se lo contó a dos amigos, a quienes avisó de que actuaría "justo después del almuerzo".

El asesino, cuya edad no ha trascendido, utilizó una pistola de nueve milímetros "muy bien mantenida" que habría cogido de la caja fuerte de su domicilio. Su objetivo fueron sus compañeros de clase en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, donde ahora investigan los motivos del crimen. Se trata del segundo tiroteo en apenas tres meses que sacude un centro educativo en Filipinas, tras el episodio ocurrido en la ciudad de Tacloban, que acabó con tres estudiantes de secundaria fallecidos.

El aumento de la violencia con armas en las aulas hizo que Filipinas pusiera en marcha una serie de simulacros de respuesta ante personas armadas con el objetivo de reforzar la seguridad. Los padres del joven que ha desatado un baño de sangre este viernes participaron en uno de esos ejercicios.