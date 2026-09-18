Detenida una madre por agredir a la directora y a una profesora de un instituto en Coín

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un alumno matriculado en un instituto de Coín (Málaga) por ser la presunta responsable de la agresión física y verbal este jueves a la directora y a una profesora del centro educativo. El padre del alumno no está detenido, pero está siendo investigado.

Las agresiones ocurrieron en la mañana del jueves en el IES Los Montecillos, según ha relatado la Delegación Territorial de Educación en Málaga, que ha expresado en un comunicado su "firme rechazo y reprobación a los hechos acontecidos".

Tras las agresiones, la Delegación Territorial ha activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención necesaria -tanto psicológica como letrada- que la Consejería de Educación tiene prevista para estos casos.

El centro educativo afectado ha difundido un comunicado alertando de "graves actos de violencia física y verbal" sufridos por miembros de su personal en el ejercicio de sus funciones y ha denunciado quegredir a la directora y a una profesora de un ins cualquier tipo de agresión hacia los docentes y el personal del centro "es un ataque directo a la convivencia, al respeto y a los valores fundamentales que diariamente inculcamos a nuestro alumnado".

Condena de la Junta

Desde la Junta de Andalucía, por su parte, han manifestado que "estas conductas son rechazadas tajantemente por la Administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aun menos en un ámbito como el escolar". Además han subrayado que "los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas íntegras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional".

Convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza y "con la esperanza" de que no vuelvan a producirse en lo sucesivo, la Junta también ha manifestado su condena y ha señalado que "adoptarán todas las medidas administrativas y legales a su alcance".

También ha condenado la agresión el alcalde de Coín, Francisco Santos, que ha trasladado su apoyo a la directora del instituto y al conjunto de la comunidad educativa, al considerar "intolerable" que los profesionales de la enseñanza tengan que afrontar situaciones de este tipo durante el ejercicio de su trabajo. Santos ha insistido en que el personal docente debe poder desarrollar su labor "sin miedo ni amenazas" y ha respaldado las acciones que el centro decida emprender para rechazar estos hechos.