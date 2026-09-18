Detenido un hombre por la avalancha de robos de arte sacro en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido al supuesto autor de los últimos robos de obras de arte sacro registrados en cuatro iglesias de Valladolid, los últimos en plenas fiestas patronales, aunque tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad a la espera de juicio.

La Subdelegación del Gobierno ha explicado en un comunicado que a este hombre se le imputa la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, cometido de forma reiterada entre julio y septiembre, sin que las obras sustraídas hayan sido aún localizadas.

El primero de los robos que se le imputan se produjo el 20 de julio pasado en San Felipe Neri, donde fue denunciada la sustracción de una talla de madera policromada de un ángel del siglo XIX.

Ya en septiembre, en concreto el pasado día 10, desapareció de la iglesia de la Vera Cruz una talla de madera policromada en color oro, que representaba un ángel con trompeta, fechada a finales del siglo XVII.

Ese mismo día fue robada de la iglesia de San Pablo una pintura representativa de un Ecce Homo, copia del autor Morales, lo que también fue denunciado.

Por último, también en la iglesia de San Pablo fue sustraída la Séptima Estación del Vía Crucis, titulada 'Jesús cae por segunda vez', aunque en este caso no ha podido determinarse cuándo se produjo ese robo.

En todos los casos, los testigos que denunciaron la desaparición aportaron una descripción coincidente del presunto autor, lo que permitió orientar la investigación hacia su identificación.