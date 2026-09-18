Detenidos por atar y agredir a un hombre en Alicante para robarle sus criptomonedas y oro

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años y una mujer de 23 por retener y agredir a un hombre en un apartamento de Finestrat (Alicante) para obligarle a entregar dinero y oro y a realizar transferencias de sus criptomonedas. A los arrestados se les atribuyen los delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La investigación, en el marco de la operación Coyars, se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por la víctima, que fue sorprendida en el interior del apartamento que tenía arrendado en la localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Allí fue atada de pies y manos y sometida durante varias horas a agresiones y actos de extrema violencia, todo ello con el fin de obligarla a entregar dinero en efectivo y oro, así como a realizar transferencias de sus criptomonedas. El valor de lo sustraído asciende a cerca de los 20.000 euros.

Durante la investigación, los agentes han recopilado un gran volumen de información para analizar, que ha permitido detectar un patrón que condujo hasta una mujer que, meses antes de los hechos, se había ganado la confianza de la víctima. A través de esta han podido localizar al presunto líder y organizador del grupo.

Las detenciones se han precipitado al hallarse indicios de que una de las investigadas podía abandonar el país. Esta circunstancia ha obligado a activar un operativo coordinado que ha permitido detener a ambos de forma simultánea en las provincias de Barcelona y Guipúzcoa.

El hombre, a prisión

El hombre de 29 años ha sido detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia de San Sebastián, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. La mujer, que presuntamente habría captado a la víctima, ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Martorell, que ha acordado su libertad con la imposición de medidas cautelares. A los detenidos se les atribuyen los delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villajoyosa e instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm competente, con la colaboración de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante y las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa.