Dos muertos en una vivienda de Salamanca por una posible intoxicación con monóxido de carbono de un vehículo

Dos personas han sido halladas muertas y una tercera ha necesitado asistencia sanitaria este viernes en una vivienda de Villares de la Reina (Salamanca). Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, el suceso no estaría relacionado con un escape de gas y apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono procedente del tubo de escape de un vehículo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada poco antes de las 11:49 horas. Las personas que alertaron comunicaron que habían localizado a dos personas fallecidas, de unos 80 años, en el interior de una vivienda situada en la calle Nogales de la urbanización Las Bizarricas.

También informaron de que habían conseguido sacar del inmueble a una tercera persona, una mujer de unos 60 años, que se encontraba muy indispuesta y necesitaba atención médica. La sala de operaciones del 112 movilizó a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias-Sacyl y, de forma preventiva, a los bomberos de la Diputación de Salamanca.

Sacyl desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud. Los servicios sanitarios confirmaron en la vivienda el fallecimiento de un hombre y una mujer de unos 80 años. La tercera afectada, una mujer de unos 60 años, fue atendida y trasladada en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.

Los bomberos también fueron avisados como medida preventiva ante la posibilidad inicial de que pudiera existir algún riesgo en el interior del inmueble.

Las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press descartan que el suceso esté provocado por un escape de gas en la vivienda. Estas mismas fuentes apuntan a monóxido de carbono procedente del tubo de escape de un vehículo como posible origen de la intoxicación.