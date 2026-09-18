El asesino en serie de homosexuales de Bilbao acepta una nueva condena

La Audiencia de Vizcaya ha impuesto otros 18 años de prisión por asesinato a un hombre que ya acumulaba otras tres condenas por este delito -una en grado de tentativa- por crímenes contra hombres con quienes quedaba a través de aplicaciones de citas para homosexuales, tras un acuerdo entre las partes.

Esa sentencia, que ya es firme, se ha dictado por conformidad entre las partes y el acusado Nelson D.M.B. ha aceptado la pena impuesta de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa. Tras ese acuerdo, la Audiencia de Vizcaya no celebrará el lunes el juicio con jurado popular al investigado, como estaba previsto inicialmente.

El condenado, de 29 años y colombiano, suma ya, con esta última, cuatro condenas por asesinato, tres consumados y una por intento. De ellas, tres ya son firmes, y todos son crímenes de hombres cometidos en Bilbao en 2021.

En esta ocasión, ha sido condenado por un asesinato ocurrido el 27 de julio de 2021, cuando mató a un hombre en su domicilio, para apoderarse después de su móvil con el que extrajo dinero de sus cuentas, así como para robar joyas y un reloj de lujo de la víctima.

La Audiencia de Vizcaya le ha condenado como autor de un delito de asesinato consumado para facilitar la comisión de un delito posterior de robo con violencia en casa habitada a la pena de 17 años de prisión y también le ha impuesto una pena de 1 año, 9 meses y un día de prisión como autor de un delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta con la agravante de reincidencia.

Además, ha fijado que el acusado indemnice con una serie de cantidades por los daños morales ocasionados a la familia de la víctima: a la madre con 50.000 euros; con 15.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos y con 3.000 euros a cada uno de los dos sobrinos del fallecido.

También tendrá que afrontar otras indemnizaciones por las cantidades indebidamente obtenidas por la estafa.