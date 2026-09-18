Entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria asesinada en México tras caer 'el Trompas'

La Fiscalía del Estado de Morelos ha procedido este viernes a la entrega oficial de los restos mortales de Claudia Tacoronte, la joven española asesinada el pasado 12 de septiembre en el municipio mexicano de Cuautla. El cuerpo fue entregado a su familia, que se desplazó hasta las instalaciones de la institución pública ubicadas en Temixco, a las afueras de la capital del Estado, Cuernavaca.

Durante el doloroso trámite, los familiares de la víctima estuvieron acompañados en todo momento por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez. Asimismo, el acto contó con la presencia de varios representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y del fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El propio fiscal fue el encargado de confirmar a los medios de comunicación la conclusión de las gestiones legales. "Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín (...), explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo", detalló Blumenkron, incidiendo en que se completaron todas las diligencias pertinentes para facilitar la rápida repatriación de la ciudadana española.

Este trámite se ha llevado a cabo apenas veinticuatro horas después de que las autoridades mexicanas lograran capturar al presunto autor del brutal crimen. Se trata de un individuo identificado como Francisco Javier, alias el Trompas, que fue arrestado en la propia localidad de Cuautla gracias a un operativo en el que se ejecutó una orden de arresto por parte de agentes federales y estatales. Tras su detención, el sospechoso ha sido ingresado en el Centro Estatal de Reinserción Social de la región, quedando a entera disposición de la autoridad judicial. Según ha avanzado el Ministerio Público, se le imputará formalmente un delito de feminicidio, por el cual la acusación solicitará hasta 70 años de privación de libertad.

Claudia Tacoronte, de 21 años de edad y natural de las Islas Canarias, se encontraba en el país norteamericano desde mediados del pasado mes de agosto. Su estancia respondía a un programa de intercambio académico suscrito entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución en la que cursaba sus estudios cuando fue agredida mortalmente con un arma blanca.

El trágico final de la estudiante ha provocado una profunda consternación tanto en España como en México, evidenciando la alarmante inseguridad que asola a la comunidad educativa de la región. De hecho, Tacoronte es la cuarta alumna asesinada perteneciente a esta universidad en un aciago lapso de apenas siete meses. Su caso se suma a los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, crímenes que ya habían motivado intensas protestas sociales y paros estudiantiles para exigir protección a las instituciones del Estado mexicano.