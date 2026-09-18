La Guardia Civil detiene en Alicante a uno de los fugitivos más buscados por Reino Unido

La Guardia Civil ha logrado capturar en la zona de Orihuela Costa, perteneciente a la provincia de Alicante, a un ciudadano británico de 51 años que figuraba en la lista de los doce criminales más buscados por las autoridades del Reino Unido. Este individuo se encontraba prófugo de la Justicia de su país, donde tiene pendiente el cumplimiento de una condena de ocho años y medio de prisión por la comisión de graves delitos relacionados con la estafa y el blanqueo de capitales, según ha informado el instituto armado a través de un comunicado oficial.

El arresto de este individuo se ha producido en el transcurso de las pesquisas que el Equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial estaba llevando a cabo por un homicidio cometido recientemente en esta misma localidad alicantina. El avance incesante de estas gestiones policiales condujo a los investigadores hasta el paradero de este varón. Tras proceder a su identificación exhaustiva, los agentes confirmaron que el sospechoso era un criminal reclamado a nivel internacional.

Cabe destacar que este no es el primer delincuente de esta lista que es localizado en la región. El pasado mes de mayo, en coincidencia con la presentación de una campaña específica en Alicante para atrapar a estos criminales, la Benemérita detuvo a otro de los individuos reclamados por el Reino Unido. En aquella ocasión, el operativo se enmarcó dentro de una gran intervención contra una red criminal dedicada activamente al tráfico de drogas y a la falsedad documental, demostrando la eficacia de las fuerzas de seguridad españolas en la zona del Levante.

Una vez que se confirmó plenamente la identidad del ciudadano británico, los agentes, contando con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, procedieron a su arresto inmediato. Posteriormente, llevaron a cabo un registro minucioso en su lugar de residencia. Durante esta inspección domiciliaria, las autoridades lograron incautarse de un total de 22.000 euros en efectivo, así como de diversos documentos de identidad falsificados. Por este motivo, al detenido también se le imputa ahora en España un presunto delito de falsedad documental.

Tras finalizar las diligencias policiales oportunas, el detenido ha sido trasladado bajo medidas de seguridad a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que se encontraba en funciones de guardia. Desde allí, los cauces legales establecen que será puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial español con las competencias exclusivas en materia de extradición. Será este tribunal el encargado de decidir y tramitar su entrega a las autoridades británicas para que responda por sus delitos económicos.