La Policía investiga una red de torturas y asesinatos de mujeres en una vivienda de Filadelfia

La Policía de Filadelfia investiga desde hace tres meses una vivienda en la que se han hallado drogas, armas de fuego y miles de vídeos y fotografías de actos sexuales y torturas. En este material audiovisual aparecen al menos siete mujeres desaparecidas desde hace años, y los investigadores temen que hayan podido ser asesinadas en el interior de la casa.

Todo comenzó con lo que parecía un arresto rutinario en el centro histórico de la ciudad el pasado 19 de junio. Aquel día, Eugene Horsch, un hombre de 44 años condenado anteriormente por posesión de estupefacientes, les presentó a los agentes varias placas falsificadas que lo identificaban como miembro de las autoridades federales.

En el vehículo en el que se encontraba aparcado se incautaron además varias armas de fuego y diversas cantidades de droga. La mujer que acompañaba a Horsch presentó un documento de identidad que no era suyo y que resultó pertenecer a Blair Tonzelli, ciudadana en paradero desconocido desde el año 2023.

Cuando se procedió al registro inicial del domicilio del principal sospechoso, una casa de ladrillo de dos pisos ubicada en un barrio de clase trabajadora, los efectivos encontraron municiones y una enorme cantidad de productos químicos potencialmente peligrosos. Esto llevó a las autoridades a indagar en profundidad y a mantener al individuo bajo arresto preventivo.

Los investigadores pasaron a examinar exhaustivamente la propiedad durante las semanas posteriores. Llevaron perros especializados y excavaron las tuberías debajo de la vivienda para tomar muestras. En el mes de agosto se informó del hallazgo de discos duros con unas 600.000 fotos y 70.000 vídeos que incluyen imágenes tomadas en el interior de las habitaciones.

El inspector encargado del caso relató entonces que parte de estos materiales corresponden a escenas de tortura y que, mientras algunas de ellas parecen haber sido teatralizadas para la cámara, otras muchas dan indicios claros de ser violencia real contra las grabadas.

En opinión del forense, dos de las personas que aparecen en las imágenes muestran signos de haber muerto a causa de estrangulamientos. Han sido identificadas oficialmente como Gabrielle Amarando y Maribel Fresses, de quienes se perdió el rastro en los años 2012 y 2018, respectivamente.

Los responsables de las pesquisas han detectado también en las imágenes al padre del detenido, Raymond Horsch, ya fallecido. Según los agentes que analizan el caso, en una de las cintas se ve a este hombre atacando por el cuello a una mujer a la que identificaron como Nicole Fusaro, desaparecida en 2018.

El Departamento de Policía ha detallado que se ha logrado poner nombre a cinco mujeres en los materiales requisados, además de constatar que hay otras dos relacionadas estrechamente con la familia. Una de ellas es la esposa del difunto padre, de la que no se sabe nada desde 2016.

Asimismo, se ha reconocido en total a unas 60 personas en los documentos hallados en la residencia. Varias de ellas han sido localizadas e interrogadas por los detectives, confirmando que una decena fallecieron por sobredosis tiempo después de la realización de dichas fotografías.

Por el momento, se ha solicitado la colaboración ciudadana para intentar contactar con el resto de individuos que aparecen en el contenido incautado. El objetivo principal de la nueva fase de la intervención es hallar posibles restos humanos en el recinto, un extremo que todavía no se ha podido confirmar tras las primeras labores sobre el terreno.