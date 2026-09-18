Oculta a su padre muerto en un armario de su casa en Segovia para seguir cobrando la pensión

El municipio segoviano de Torrecaballeros, situado a apenas once kilómetros de la capital, trata de asimilar el hallazgo del cadáver de un vecino de 71 años que, según las primeras investigaciones, llevaba más de un año muerto en el interior de su vivienda. La Guardia Civil ha detenido a su hijo, de 25 años, después de que este confesara que ocultaba el cuerpo en el domicilio familiar, un caso que ha causado una profunda conmoción entre los habitantes de la localidad.

El descubrimiento se produjo durante la noche del jueves en una casa situada en el número 7 de la calle Los Fresnos. Tras recibir la confesión del joven, los agentes se desplazaron hasta el inmueble y localizaron el cadáver, que, según diversas fuentes, se encontraba escondido en un armario. Algunas informaciones apuntan además a que el cuerpo estaba introducido en una bolsa sellada con silicona y oculto en una habitación que también habría sido cerrada con ese material.

La investigación apunta al cobro de la pensión

Aunque el caso permanece bajo secreto judicial y la investigación sigue abierta, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el hijo habría ocultado el fallecimiento para continuar percibiendo la pensión de su padre.

La Guardia Civil trabaja ahora para esclarecer todas las circunstancias del caso y determinar si, además de una posible ocultación del cadáver, pudo producirse un fraude relacionado con el cobro de prestaciones.

Por el momento, las primeras pesquisas apuntan a que la muerte del hombre pudo deberse a causas naturales, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen con exactitud cómo y cuándo se produjo el fallecimiento. La identificación de las causas puede resultar especialmente compleja debido al tiempo transcurrido desde la muerte y al estado en el que se encontraba el cuerpo.

Un vecino conocido que desapareció de la vida pública

El fallecido era una persona conocida en Torrecaballeros. Vecinos del municipio lo describen como un hombre de carácter abierto y sociable que solía frecuentar uno de los bares de la localidad.

Con el paso del tiempo, muchos habitantes dejaron de verlo por las calles sin sospechar lo que realmente había ocurrido. Algunos recuerdan que el hijo continuaba haciendo vida en el municipio, aunque de forma discreta.

«Se le dejó de ver de un día para otro», relatan varios vecinos, todavía sorprendidos por lo sucedido. Otros describen al detenido como un joven con dificultades económicas, que residía únicamente con su padre desde hacía años.

La noticia se extendió rápidamente durante la mañana y ha centrado las conversaciones en una localidad de poco más de un millar de habitantes, donde prácticamente todos los vecinos se conocen.

El alcalde pide prudencia

El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García de Andrés, ha reconocido el impacto que el suceso ha causado en el municipio y ha pedido prudencia mientras continúan las investigaciones judiciales.

«La gente está enterándose ahora. Está todo judicializado y hay que esperar», señaló el regidor, que evitó realizar más valoraciones sobre unos hechos que todavía están siendo investigados.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de la Guardia Civil y ha sido trasladado a dependencias del instituto armado para continuar con las diligencias.

Los investigadores centran ahora sus esfuerzos en reconstruir lo sucedido durante el último año y medio y determinar si la ocultación del cuerpo tuvo como único objetivo mantener el cobro de la pensión o si existieron otras circunstancias todavía desconocidas.

En Torrecaballeros, entretanto, persisten el desconcierto y la incredulidad. El hallazgo del cadáver y la detención del hijo han sacudido la tranquilidad habitual del municipio y han dejado una pregunta que todavía nadie puede responder con certeza: cómo una situación así pudo permanecer oculta durante tanto tiempo.