Un hombre se enfrenta a prisión por comentarios racistas a una menor en un autobús: "Parece que voy en una patera"

La sección viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el próximo miércoles la audiencia preliminar del procedimiento contra un hombre acusado de proferir insultos racistas contra una menor durante un trayecto en autobús urbano de Vigo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2025, cuando el acusado y la joven viajaban en la línea 11 del transporte urbano de Vigo. El Ministerio Público sostiene que, durante el trayecto, el hombre comenzó a dirigirse a la menor, a la que no conocía, con insultos relacionados con su color de piel.

Según la acusación, lo hizo en voz alta y de forma reiterada, de manera que el resto de pasajeros pudiera escuchar sus comentarios. Entre las expresiones que habría utilizado se encuentra "parece que voy en una patera", además de amenazar con "llamar a la policía" por tener que "viajar en estas condiciones".

Continuó después de bajar del autobús

Los hechos, siempre según el relato de la Fiscalía, no terminaron cuando ambos abandonaron el vehículo. Tras apearse del autobús, el acusado habría continuado dirigiéndose a la menor con insultos mientras la señalaba con el dedo. La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el acusado un año y seis meses de prisión, además de una multa de 3.600 euros. La Fiscalía reclama asimismo que indemnice a la menor con 2.000 euros.