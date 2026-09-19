Nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), la investigación sigue avanzando. La reconstrucción del crimen realizada el lunes en la casa de los hermanos González, donde en marzo fueron encontrados los restos de la mujer en el patio interior, ha permitido a los investigadores poner a prueba las versiones de los dos hermanos acusados.

La diligencia se ha prolongado durante unas seis horas. Julián y Lolo González han estado presentes, aunque solo Lolo ha participado activamente en la reconstrucción. Durante el recorrido, los agentes y la comitiva judicial han tratado de reconstruir los movimientos de Francisca la noche del 9 de mayo de 2017, cuando fue vista por última vez.

La diligencia se ha desarrollado en medio de una fuerte indignación vecinal. Los vecinos han recibido a los hermanos con gritos de "asesinos" y golpes en el furgón de la Guardia Civil. También han aparecido pancartas y carteles en los balcones de la calle y los abogados de los investigados han llegado incluso a pedir que se paralizara la reconstrucción, aunque el juez decidió continuar.

Las contradicciones de Lolo

Lolo González ha mantenido durante la diligencia su versión de los hechos. Ha asegurado que no se encontraba en la vivienda cuando desapareció Francisca y que llegó después de la una de la madrugada porque estaba en el hospital cuidando de un familiar.

Sin embargo, según Alfonso Egea, la reconstrucción ha resultado especialmente relevante precisamente por las explicaciones que ofreció Lolo durante el recorrido. El periodista de investigación ha sostenido que el acusado incurrió en contradicciones al explicar sus movimientos. "La reconstrucción fue tremendamente válida, porque Lolo, que decidió deslenguarse, en lo que yo considero una muy mala preparación por parte de su defensa, incurrió en contradicciones", ha explicado Egea en el programa de esRadio En casa de Herrero.

El periodista ha detallado que los investigadores fueron preguntando al acusado por las horas y las rutas que siguió aquella noche: "A la hora de establecer horas de llegadas, rutas de llegada, lo sacaron, lo metieron de la casa, repita usted por dónde dice que vino, a quién se encontró, cuándo subió…".

Para Egea, ese tipo de reconstrucciones permiten detectar inconsistencias en un relato: "Al final, cuando tienes un relato construido y hay una concatenación de datos que enlazar, el hecho de que hables ayuda mucho, porque te equivocas. Y Lolo se equivocó, y Lolo se contradijo".

Estas contradicciones, ha explicado, tendrán que ser examinadas durante el juicio: "Será en el juicio donde esas contradicciones sean puestas de manifiesto".

Una piqueta incorporada a las pruebas

Durante la reconstrucción también ha llamado la atención de los investigadores un objeto localizado en la vivienda. Se trata de una especie de piqueta con una parte plana, similar a un martillo, y un pequeño pico en la parte posterior.

Según Egea, el objeto ya había sido catalogado anteriormente, pero determinados movimientos y expresiones durante la reconstrucción hicieron que pasara a formar parte del material probatorio.

"Se llevaron del escenario un objeto llamativo, una suerte de piqueta con una parte plana, se asemeja a un martillo, pero en la parte de atrás lleva como un pequeño pico", ha explicado.

El periodista ha añadido que "por ciertos movimientos o por ciertas expresiones que se utilizaron dentro de esa casa el día de la reconstrucción, esa piqueta ha sido incluida dentro del acervo probatorio".

Julián quiere volver a la casa ante el jurado popular

El otro hermano, Julián, confesó el crimen y aseguró que mató a Francisca de un golpe después de que ella le sorprendiera en la vivienda consumiendo drogas. Sin embargo, no ha participado activamente en la reconstrucción.

Sus abogados han manifestado que estaría dispuesto a regresar a la casa para reconstruir los hechos ante un jurado popular durante el juicio. Una posibilidad que Egea considera llamativa. "Me encantaría que se llevara a cabo", ha señalado.

El periodista se ha mostrado además partidario de que el jurado pueda visitar el escenario de un crimen siempre que sea posible, pero ha cuestionado qué explicación ofrecería Julián sobre lo ocurrido.

"Porque lo que les quiere contar es que se estaba metiendo una raya de cocaína, que Francisca apareció y que le dio un mal golpe", ha explicado Egea. Y ha añadido: "Claro, el jurado le preguntaría, en este caso, porque el jurado puede preguntar. Y si a usted le da un mal golpe, ¿por qué le pone bridas en las muñecas?".

Para el periodista, se trata de "una serie de cosas que son un poco incongruentes", aunque considera que la reconstrucción sí ha aportado nuevos elementos a la investigación.

La Guardia Civil prepara una película con todo lo grabado

Ahora la Unidad Central Operativa trabaja con todo el material audiovisual obtenido durante la investigación y la reconstrucción. Según explicó Egea, los agentes están preparando una edición de vídeo a petición del juez.

"Ahora lo que está haciendo la unidad central operativa, y esto es literal, es un trabajo de edición de vídeo. Está montando una película con todo lo que se ha grabado porque el juez se lo ha pedido", ha señalado.

El objetivo es disponer de una reconstrucción audiovisual que permita seguir los movimientos de Francisca desde el momento de su desaparición y durante los días posteriores.

"El juez ha querido que le entreguen una prueba en vídeo para ver desde el instante en el que Francisca desaparece a días posteriores de su desaparición", ha explicado Egea.

Durante las pesquisas, además, han aparecido otros elementos que pueden resultar relevantes. Según el periodista, en la vivienda había una canalización de agua oculta y pudo existir un pozo. También se ha localizado un segundo acceso al final de la casa que había sido cegado y cuya fecha de cierre debe determinarse.

"Porque si esa casa no tuvo solamente la puerta principal como entrada y como salida, es un escenario interesante para la investigación", ha apuntado Egea.

Francisca habría sido reclamada desde la vivienda

Una de las cuestiones que la reconstrucción podría ayudar a esclarecer es cómo llegó Francisca hasta la casa de los hermanos González: si entró voluntariamente o si fue obligada a hacerlo.

Egea considera que el material obtenido durante la diligencia puede poner en duda la versión de Julián de que Francisca entró por voluntad propia.

"Lo que va a permitir, precisamente para responder a esa pregunta,es que cuando se vea la película completa, va a dejar muy inverosímil la opción de Julián. La de Francisca viene a casa y entra", ha afirmado.

Según su reconstrucción de los hechos, el itinerario de Francisca se habría interrumpido porque alguien la reclamó desde la vivienda. "Y parece que en la reconstrucción queda claro que Francisca es reclamada. Nunca ella entra motu proprio a la casa", ha sostenido Egea.

El periodista ha explicado además que existía una circunstancia que hacía posible que Francisca atendiera una llamada o petición procedente de esa vivienda: la casa de los hermanos González era precisamente aquella a la que ella llevaba la Virgen de la parroquia dentro del sistema de turnos que existía en el pueblo.

"Se da la circunstancia de que la casa de los presuntos asesinos de Francisca es la casa a la que ella llevaba la Virgen de la parroquia", ha explicado. Por ello, según Egea, no habría sido extraño que Francisca decidiera acercarse si alguien desde la vivienda le pedía ayuda.

La reconstrucción también abre interrogantes sobre la relación entre los dos hermanos y las versiones que puedan ofrecer durante el proceso judicial.

Julián había manifestado antes de la reconstrucción que contaría lo que quisiera si sacaban a su hermano de prisión. Para Egea, esa afirmación encaja con una estrategia destinada a favorecer a Lolo. "Yo creo que estamos en la operación salvar al soldado Lolo", ha afirmado.

Egea considera que Julián podría estar dispuesto a implicar a su hermano para tratar de protegerse a sí mismo. Según explicó, existe además una conversación telefónica intervenida que, a su juicio, apunta en esa dirección.

"Julián está reclutado para la causa porque Lolo le afea que sus bajos instintos les hayan llevado donde están y el propio Lolo va a sacrificar a su hermano si puede", ha señalado.

El periodista ha concludio exponiendo una hipótesis sobre lo que pudo encontrar Lolo al llegar a la vivienda, aunque dejó claro que tendrá que ser la investigación forense la que determine qué ocurrió: "Yo vivo en el convencimiento de que cuando Lolo llega a esa casa se encuentra a una Francisca Cadenas maniatada y viva. Pero eso lo tendrá que decir un perito forense más adelante".