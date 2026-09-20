Alfonso Basterra pide un permiso penitenciario cuando se cumplen 13 años de que asesinase a su hija Asunta

Se cumplen trece años de la desaparición y el posterior hallazgo del cadáver de la menor gallega Asunta Basterra, un caso que conmocionó a la sociedad y que se mantiene como uno de los episodios más oscuros de la crónica negra reciente.

En este aniversario, su padre Alfonso Basterra, que cumple una condena de 18 años de cárcel por el crimen cometido en 2013, ha solicitado formalmente un permiso para salir de prisión durante tres días.Actualmente, el juez de vigilancia penitenciaria se encuentra evaluando esta solicitud.

Una solicitud que llega después de que, el pasado mes de mayo, la Audiencia de Salamanca desestimara el recurso presentado por la Fiscalía y denegara el primer intento del reo, interno en la cárcel salmantina de Topas. Sin embargo, en esta ocasión la Junta de Tratamiento del centro penitenciario ha emitido un informe favorable y ha elevado la petición al magistrado, una postura que contrasta con la amplia mayoría que se opuso a su salida en la ocasión anterior.

El condenado fue detenido el 25 de septiembre de 2013, pocos días después de que el cuerpo sin vida de su hija fuera localizado por dos viandantes en una cuneta del municipio coruñés de Teo. Tras más de dos años en prisión provisional, la Audiencia Provincial dictó una sentencia que posteriormente adquiriría firmeza gracias a la ratificación del Tribunal Supremo, imponiendo la pena privativa de libertad que aún se encuentra cumpliendo.

El complejo proceso judicial determinó la culpabilidad de ambos progenitores mediante un jurado popular. Por su parte, la madre de la víctima y coautora del asesinato, Rosario Porto, se quitó la vida en el año 2020 mientras cumplía condena en el penal abulense de Brieva, tras haber pasado previamente por las prisiones de A Lama y Teixeiro. La víctima era una niña de altas capacidades que dominaba varios idiomas y tocaba instrumentos musicales como el piano y el violín, de origen chino y adoptada por sus padres en 2001.

Durante el juicio, resultaron determinantes las múltiples pruebas forenses. Los análisis toxicológicos demostraron que la menor fue sedada repetidamente con Lorazepam. Las concentraciones más altas de este ansiolítico correspondieron precisamente al día en que se perdió su rastro. Semanas antes, varias profesoras habían advertido un preocupante estado de somnolencia en la niña, algo que sus padres justificaron alegando un falso tratamiento contra la alergia que la propia pediatra desmintió rotundamente en sede judicial.

La investigación probó que los progenitores trazaron un plan premeditado para acabar con la vida de la menor. La instrucción detalló una autoría intelectual y material conjunta, en la que el hombre se encargaba de anular la voluntad de la víctima suministrándole potentes sedantes, facilitando así que la madre perpetrara la asfixia. Pese a las contundentes pruebas que cimentaron la condena, el proceso se cerró dejando en el aire la mayor de las incógnitas: el móvil real que llevó al matrimonio a asesinar a su propia hija.