Claudia Tacoronte tenía 21 años y llevaba apenas tres semanas en México cuando fue asesinada. La estudiante canaria de la Universidad de Granada había viajado al estado de Morelos dentro de un programa de intercambio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se encontraba en Cuautla el pasado sábado, donde asistía como invitada a una feria de plantas medicinales.

Alrededor de las nueve de la noche, dentro del recinto de la Casa de la Cultura, Claudia se encontró con un hombre desconocido. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que ambos intercambiaron unas palabras. Después, la joven trató de regresar al edificio, pero el hombre la siguió.

Claudia acabó siendo apuñalada varias veces en el abdomen. Varias vecinas escucharon sus gritos y acudieron a auxiliarla mientras algunos hombres intentaban perseguir al agresor, que huyó del lugar.

Las imágenes de las cámaras permitieron reconstruir parte de sus movimientos aquella noche. El sospechoso también fue grabado en otros puntos de Cuautla cometiendo robos, entre ellos el de unas zapatillas deportivas y una bicicleta. Llevaba una camiseta con un gran logotipo de Under Armour y una mochila negra, elementos que resultaron determinantes para su identificación.

La Fiscalía de Morelos obtuvo una orden de detención contra Francisco Javier M., alias 'El Trompas', como presunto responsable del asesinato. Este viernes las autoridades mexicanas han confirmado su detención.

'El Trompas', un delincuente conocido en la zona

Francisco Javier M. era conocido por las autoridades de la zona por sus antecedentes relacionados con robos y asaltos. Según la información difundida antes de su arresto, vivía a pocas calles del lugar donde fue asesinada Claudia.

La investigación apuntaba inicialmente a que el crimen podía haber sido un robo. La joven habría intentado evitar al sospechoso y este la habría perseguido hasta acabar con su vida.

Las cámaras no ofrecen, sin embargo, una imagen suficientemente clara de la conversación entre ambos. Como ha explicado Alfonso Egea en el programa En casa de Herreo, las grabaciones son de baja resolución y apenas permiten observar durante unos instantes la interacción entre Claudia y el sospechoso: "Son vídeos de muy baja resolución, porque son cámaras de seguridad de las calles, de una pequeña localidad a 100 kilómetros de México, y es un milagro que tengamos esas imágenes".

Pero aquellas grabaciones sí permitieron seguir el recorrido del sospechoso y establecer coincidencias con otros robos cometidos aquella misma noche. "Se le graba en una tienda robando unas zapatillas de deporte, se le graba en otro sitio llevándose una bicicleta, y el tipo lleva todo el tiempo una camiseta con un logo muy grande, que es el logotipo de la marca deportiva Under Armour, que es muy identificativo y es muy llamativo", ha señalado Alfonso Egea.

Según Egea, fue precisamente esa camiseta la que permitió establecer la conexión entre las diferentes imágenes y poner nombre al hombre que aparecía en ella: "Y eso es lo que permite identificar a 'El Trompas', porque la cámara de la tienda de las zapatillas es de mejor calidad que la que hay en la calle".

Ahora, con el sospechoso detenido, la investigación tendrá que determinar qué ocurrió exactamente durante aquellos segundos de interacción y qué llevó al agresor a atacar a Claudia.

¿Un robo que acabó en asesinato?

Una de las grandes incógnitas del caso es el motivo exacto del asesinato. La primera hipótesis de los investigadores apuntaba a un robo: el sospechoso habría tratado de hacerse con el teléfono de Claudia y la joven habría huido cuando se vio amenazada.

Egea ha considerado que todavía hay preguntas que solo podrán responderse cuando se conozca la versión del detenido y se complete la investigación. "Para empezar, habrá que coger al Trompas y saber cómo se encontraba rondando las once de la noche, que es la data del crimen. Habrá que ver qué tipo de persona estaba esa noche intentando quitarle el teléfono a Claudia", ha asegurado el periodista.

El periodista ha planteado que el estado en el que se encontrara el sospechoso aquella noche también puede ser relevante para entender lo ocurrido: "A lo mejor tenemos esa imagen que ha distribuido la Fiscalía de Morelos y a lo mejor iba muy afectado por el alcohol o por algún tipo de sustancia y en esas circunstancias pierdes mucho el respeto por la vida".

Egea no cree que necesariamente se tratara de una reacción puntual ante la negativa de Claudia a entregarle el teléfono. Y apunta a la enorme diferencia entre el contexto de violencia de México y el de España para tratar de explicar la dimensión del problema: "Para llegar a matar a 5.000 mujeres en un año tienes que bajar muchísimo el listón de por qué mato a otro ser humano".

En este caso, Egea considera que el teléfono pudo ser el objetivo del agresor. "Hay un teléfono de 600, de 800, de 900 euros en la oreja de esta guiri, de esta extranjera. Le pego un tajo con todo el respeto a la familia de Claudia y me llevo el teléfono".

Un ataque que todavía plantea preguntas

El hecho de que Francisco Javier M. no tuviera, según la información conocida hasta entonces, antecedentes por delitos de sangre había generado dudas sobre cómo pudo terminar el robo en un asesinato.

Egea ha advertido, sin embargo, de que la ausencia de antecedentes violentos conocidos no permite descartar que un delincuente pueda cometer un asesinato: "No hay delitos conocidos en su historial, conocidos. No sabemos cómo se encuentra él".

El periodista ha recordado además que todo aquel que comete un asesinato lo hace por primera vez: "Que no cometa delitos de sangre anteriormente no hace válida la teoría de que no los vaya a cometer".

Y ha añadido: "Todo el mundo que comete un asesinato comete uno por primera vez. No va cometiendo muchos hasta que lo pillas y no sabemos si este es el primero o no de 'El Trompas'".

La investigación deberá determinar también por qué el ataque terminó con la muerte de Claudia y si existió alguna motivación distinta del robo. Las imágenes disponibles no permiten establecerlo: "Creo que hay un montón de componentes que no nos permiten colocarnos en la situación del instante".

La seguridad de Claudia y los intercambios universitarios

Claudia había llegado a México apenas tres semanas antes de su asesinato. Una de sus primeras amigas en el país, Jimena Becerril, recuerda que incluso le advirtió de los riesgos de la zona.

La hermana de Claudia, Lara, también ha cuestionado públicamente que la joven y su familia fueran suficientemente conscientes de la peligrosidad del lugar al que había viajado.

La Universidad de Granada ha cancelado el intercambio de estudiantes con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos después del asesinato. Según la información difundida en el programa, otras tres mujeres, estudiantes de esa misma universidad, habían sido asesinadas en los siete meses anteriores.

Alfonso Egea considera que la familia de Claudia pudo no conocer la verdadera dimensión del problema de violencia en esa zona de México, aunque señala que la Universidad de Granada sí ofrece información sobre las precauciones que deben adoptar los estudiantes en los viajes internacionales.

"La orientadora de los viajes de intercambio en la Universidad de Granada informa a sus alumnas y la coordinadora de estos viajes, lo ha dicho públicamente, de las cautelas y precauciones que hay que tomar en los viajes internacionales y en destinos como México", ha añadido Egea.

Sin embargo, Egea ha apuntado que la información recibida pudo no haber sido suficiente para que Claudia y su familia fueran conscientes de la situación concreta de Morelos: "Lo que yo tengo la sensación es que ni la familia de Claudia, ni ella misma, era consciente de la realidad de esa parte de México".

El periodista ha rechazado, además, que las imágenes disponibles permitan atribuir a Claudia una imprudencia concreta: "Al final, dando de vueltas a la información que ha ofrecido la Fiscalía General de Morelos, no tengo nada claro que Claudia cometiera ningún tipo de imprudencia".

Un país con una elevada violencia contra las mujeres

El caso de Claudia se produce en un contexto de elevada violencia contra las mujeres en México. Durante el programa se recordó que, según las cifras oficiales citadas, 70 mujeres habían sido asesinadas en Morelos durante el primer semestre del año.

Egea ha puesto esos datos en contexto para explicar la realidad a la que se enfrentaba la joven española: "México, que es un país maravilloso, tiene un terrible problema con la violencia".

Y ha recordado que la dimensión de los asesinatos de mujeres en el país es muy distinta a la española: "No es normal que en siete meses hayan sido asesinadas cuatro chicas de la misma universidad".

El caso de Claudia queda ahora en manos de las autoridades mexicanas tras la detención de Francisco Javier M. sobre quien pesa la investigación por el presunto feminicidio de la estudiante española.

La detención abre una nueva fase en la investigación: determinar qué ocurrió exactamente aquella noche, cuál fue el motivo del ataque y qué llevó al sospechoso a perseguir y apuñalar a Claudia.