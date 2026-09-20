Detenida una paciente por el incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que deja una fallecida

La Policía Nacional ha procedido al arresto de una mujer, usuaria de la clínica Padre Menni ubicada en la capital navarra, al considerarla la principal sospechosa de originar las llamas que en la noche de este sábado provocaron la muerte de una interna de 56 años. El suceso ha dejado además un saldo de cerca de una veintena de personas afectadas, que requirieron traslado inmediato al Hospital Universitario de Navarra (HUN) para recibir atención médica especializada tras la inhalación de humo y otras complicaciones derivadas del siniestro.

La mujer arrestada se encuentra actualmente bajo custodia policial en dependencias oficiales, a la espera de pasar a disposición judicial. Los agentes encargados de la investigación están recabando pruebas en la habitación donde se inició el foco principal para determinar con exactitud las causas y la posible intencionalidad del suceso. Las diligencias policiales se mantienen abiertas para esclarecer los motivos que habrían llevado a la paciente a provocar, presuntamente, esta tragedia en el interior de las instalaciones sociosanitarias.

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La alerta saltó cuando faltaban pocos minutos para las nueve de la noche, en concreto alrededor de las 20:55 horas. En ese momento, se detectó una densa columna de humo proveniente de uno de los dormitorios, lo que obligó a poner en marcha los protocolos de emergencia. Ante la magnitud de la situación y la imposibilidad de garantizar la seguridad durante la noche, los equipos de emergencias procedieron al desalojo inmediato de medio centenar de pacientes.

La rápida intervención de los servicios de rescate fue fundamental. Hasta el lugar se movilizó un amplio dispositivo de emergencias, integrado por dotaciones de bomberos pertenecientes a los parques de Trinitarios y Cordovilla. Asimismo, se desplazaron al lugar de los hechos dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, otras seis de Soporte Vital Básico, un equipo médico completo y patrullas tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal. Para coordinar la atención a los damnificados, se instaló en las inmediaciones una carpa logística de la asociación Bidean.

El balance se ha cobrado la vida de una usuaria de 56 años. Por su parte, la situación del resto de los afectados varía según su evolución clínica. Desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra han confirmado que un varón de 62 años permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un pronóstico grave. Otros dos internos, una mujer de 37 años y un hombre de 58, continúan bajo supervisión en la unidad de hospitalización psiquiátrica.

A su vez, dos varones más se encuentran en observación en los boxes de Urgencias del complejo hospitalario. El grupo más numeroso, formado por cinco mujeres con edades comprendidas entre los 56 y los 68 años y un hombre de 69, ha sido derivado a planta de hospitalización convencional sin que sus vidas corran peligro. En cuanto a los trabajadores del centro, seis empleados que sufrieron intoxicación leve por humo ya han recibido el alta médica y se recuperan en sus respectivos domicilios, al igual que otro residente que también pudo abandonar las instalaciones sanitarias.