Investigan la muerte violenta de una mujer en Leganés, el segundo crimen del sábado en Madrid

La Policía Nacional está investigando las circunstancias que rodean el fallecimiento de una mujer cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado este sábado en el municipio madrileño de Leganés. Se trata del segundo suceso de estas características que sacude a la región en una misma jornada, lo que ha generado una intensa actividad policial en la Comunidad de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15:15 horas. En ese momento, la sala operativa del 091 recibió la angustiosa llamada de un hombre que acababa de acceder al domicilio de su hija. Según han informado fuentes policiales, el progenitor relató que el interior del inmueble se encontraba "muy revuelto". Esta escena inicial le hizo pensar que, de forma preliminar, el piso podría haber sido escenario de un robo con fuerza, sin presagiar el trágico hallazgo posterior.

Inmediatamente después de recibir el aviso, varias patrullas pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano se personaron en la vivienda indicada. Una vez en el interior, los agentes confirmaron los peores presagios al encontrar a la propietaria fallecida. Durante la primera inspección ocular, los efectivos policiales constataron que el cadáver presentaba evidentes signos de violencia. Además, en la escena del crimen se ha recuperado un cuchillo que contenía restos biológicos, aparentemente manchas de sangre, que ya está siendo analizado por los laboratorios de criminalística.

Dada la gravedad de la situación, se ha activado el protocolo correspondiente para este tipo de delitos contra las personas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado especialistas del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica, encargados de recabar todas las pruebas y vestigios posibles en el domicilio. De forma paralela, el Grupo VI de Homicidios ha asumido el mando de la investigación para tratar de reconstruir las últimas horas de la víctima, identificar al autor o autores de la agresión y determinar el móvil del fatal ataque.

Otro asesinato en Arganzuela

Este suceso incrementa el trágico balance de la crónica de sucesos en la capital, ya que se suma a otro homicidio perpetrado apenas unas horas antes. Durante la misma mañana, un hombre de 85 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su exnuera, una mujer de 47 años, en una vivienda situada en el número 30 de la calle Ferrocarril, en el céntrico distrito madrileño de Arganzuela.

Muerte violenta de mujer de 47 años en

📍Madrid. Calle Ferrocarril. El #SUMMA112 confirma el óbito.@policiademadrid intentó RCP pero el SUMMA112 sólo pudo confirmar el fallecimiento. Investiga @policia pic.twitter.com/E0l2Eo23up — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 19, 2026

En este primer caso de la jornada, los servicios de emergencia recibieron la voz de alarma al filo de las 11:00 horas. Cuando los facultativos médicos llegaron al domicilio indicado, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer y se limitaron a certificar su defunción. Las primeras valoraciones de los sanitarios apuntan a que el cuerpo presentaba claras señales de estrangulamiento, un extremo que deberá ser refrendado por la autopsia que se le practicará en el Instituto Anatómico Forense.