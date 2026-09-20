Muere Dagrun Dags, una senderista noruega de 71 años, al perder el equilibrio con una mochila en la Ruta del Cares

La senderista noruega Dagrun Dags, de 71 años, falleció este sábado mientras realizaba la Ruta del Cares, en el concejo asturiano de Cabrales. La mujer se desestabilizó cuando trataba de colocarse una mochila de gran peso y cayó por un desnivel en un punto situado a unos cuatro kilómetros del inicio del recorrido desde Poncebos, pasada la majada de Culiembro.

El aviso llegó al 112 de Asturias en torno a las 13:02 horas. Las personas que alertaron de lo ocurrido explicaron que la senderista estaba colocándose una mochila de gran peso cuando perdió la estabilidad y se precipitó por el desnivel.

La mujer se encontraba realizando la conocida ruta de los Picos de Europa cuando tuvo lugar el accidente. La llamada de emergencia permitió movilizar rápidamente a los equipos de rescate para acceder hasta el punto en el que se había producido la caída.

La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso y activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), con base en Cangas de Onís, además de la Unidad Aérea de la Guardia Civil con base en La Morgal.

Despliegue de los equipos de rescate

De forma paralela, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias movilizó el helicóptero y al Grupo de Rescate para intervenir en la zona.

Los equipos tuvieron que trabajar en un terreno de difícil acceso. Una vez localizado el cuerpo y confirmada la muerte de Dagrun Dags, la Guardia Civil se hizo cargo de las actuaciones correspondientes al levantamiento y posterior evacuación del cadáver.

La intervención requirió la presencia del Greim y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil, junto con los efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Tras obtener la preceptiva autorización judicial, los especialistas de la Guardia Civil comenzaron las maniobras para sacar el cuerpo del lugar del accidente.

Dos maniobras de grúa para evacuar el cuerpo

La evacuación se realizó mediante una primera maniobra de grúa con uno de los especialistas del Greim. En un segundo ciclo, el helicóptero embarcó al médico del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias junto a otro de los agentes de la Guardia Civil.

Los efectivos fueron trasladados hasta la zona de transferencia establecida en Arenas de Cabrales, donde los servicios funerarios se hicieron cargo del cuerpo.

La operación permitió completar la evacuación desde la zona de montaña y continuar con los trámites posteriores al fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a Oviedo

A las 16:20 horas, los servicios funerarios recibieron el cuerpo de Dagrun Dags para proceder a su traslado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

La Guardia Civil quedó a cargo de las diligencias relacionadas con el levantamiento del cadáver después de obtener la autorización judicial necesaria para efectuar la evacuación en una zona de complicado acceso.