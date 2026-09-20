Una fallecida y 18 heridos en el incendio de una clínica psiquiátrica en Pamplona

El trágico suceso en una residencia de Pamplona. Una mujer de 56 años ha fallecido y otras dieciocho personas han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios como consecuencia de un incendio originado en la residencia psiquiátrica Padre Menni. El aviso del siniestro se registró en torno a las 20:55 horas en una de las habitaciones de este conocido recinto asistencial, ubicado en el céntrico Paseo de los Enamorados de Pamplona.

Según han detallado fuentes del departamento de Salud del Gobierno foral, el balance de afectados incluye a un varón de 62 años que actualmente permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un pronóstico reservado. Asimismo, otras dos personas se encuentran en el área de reanimación, aunque su estado se mantiene estable. El resto de los pacientes atendidos por los servicios de emergencias presentan cuadros de intoxicación por humo de carácter leve, una circunstancia habitual en este tipo de incidentes en espacios cerrados.

Entre las personas que han requerido asistencia médica urgente se encuentran seis trabajadores de la propia institución, quienes se encontraban en su turno laboral cuando se desataron las llamas. Ante la magnitud del suceso y como medida preventiva estricta, las autoridades determinaron la imposibilidad de que los residentes pasaran la noche en las instalaciones afectadas. Por ello, los equipos de emergencia han coordinado la reubicación de medio centenar de pacientes a otros centros seguros para garantizar su bienestar y continuidad asistencial.

El operativo desplegado para hacer frente a esta emergencia ha sido de gran envergadura. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado diversas dotaciones de los Bomberos procedentes de los parques de Trinitarios y Cordovilla. Junto a ellos, ha trabajado un amplio dispositivo sanitario integrado por dos ambulancias de soporte vital avanzado, seis de soporte vital básico y un equipo médico especializado. Además, se instaló de urgencia una carpa logística perteneciente a Bidean, la sociedad pública de transporte sanitario de la región, para clasificar y atender a los heridos sobre el terreno.

Por el momento, las causas exactas que han propiciado el inicio del fuego no han sido aclaradas. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer todos los detalles que rodean a este suceso fatal. En paralelo, agentes de la Policía Municipal de Pamplona han prestado su total colaboración en el operativo, facilitando los accesos y asegurando el perímetro para el correcto trabajo de los servicios de extinción y salvamento.

Cabe recordar que la clínica psiquiátrica Padre Menni, gestionada por la congregación de las Hermanas Hospitalarias, es un auténtico centro de referencia en la Comunidad Foral en lo que respecta a la atención, cuidado y tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. La institución cuenta con una dilatada trayectoria en la asistencia sanitaria y social, por lo que este luctuoso episodio ha generado una profunda consternación tanto en el ámbito médico como en el conjunto de la sociedad navarra.