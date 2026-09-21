Condenada a cuatro años de cárcel una estafadora del amor que robó 400.000 euros a un octogenario viudo

Una mujer ha sido condenada a cuatro años de cárcel tras estafar una cantidad próxima a los 400.000 euros a un hombre octogenario, viudo tras 60 años de matrimonio, al que hizo creer que mantenían una relación sentimental para engañarle, comprar una vivienda juntos y hacer cuantiosas transferencias económicas a su favor.

La sentencia del caso explica que la víctima, actualmente afincada en San Sebastián, conoció a la acusada, de nacionalidad rumana, en un restaurante de Bruselas (Bélgica).

La resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, que obliga a la mujer a reintegrar el dinero estafado, concreta que, a partir de ese momento, se aprovechó de la situación del hombre para hacerle creer "que tenía un interés amoroso en él" y que "iba a ser su pareja sentimental".

En el contexto de esta relación ficticia, tras residir unos meses en la capital belga, la pareja decidió instalarse en Dènia (Alicante), de forma que el 7 de junio de 2022 el varón aceptó comprar una vivienda en la localidad alicantina "con la expectativa de vivir junto a la acusada".

El documento judicial aclara que, en paralelo, le convenció de que "hiciera constar por escritura pública" que le donaba a ella la cantidad de 132.055 euros, que era la que le correspondía abonar a ella para la adquisición de la mitad del inmueble.

Posteriormente, transcurridos unos meses de convivencia, la estafadora hizo creer al hombre, representado en la vista por el letrado Juan Enrique Álvarez Fanjul, que necesitaba dinero para comprar otra vivienda en Rumanía para su madre, quien se encontraba enferma, y para ayudar a un familiar.

Una tesitura ante la que el hombre le realizó cuatro transferencias bancarias por un importe total de 233.500 euros, "en la creencia de que él acabaría siendo el propietario" final de la residencia de Rumanía.

Más adelante, la inculpada también le convenció para que, "en el contexto de la falsa relación de pareja", le hiciera cuatro nuevos traspasos económicos por una cantidad final de 7.500 euros.

La mujer logró además que el damnificado le revelara el número de la clave de su tarjeta bancaria que luego ella utilizó "en multitud de ocasiones" para realizar "numerosas retiradas de efectivo a su favor" sin el conocimiento ni consentimiento" del varón, además de hacer tres transferencias de 1.000, 1.030 y 350 euros a cuentas de sus familiares.