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Sucesos

Interceptado un velero con más de 2.000 kilos de cocaína frente a las costas gallegas

Una operación conjunta de la Policía y Vigilancia Aduanera se salda con la captura de la tripulación y el decomiso de dos toneladas de droga.

LD/Agencias
Una operación conjunta de la Policía y Vigilancia Aduanera se salda con la captura de la tripulación y el decomiso de dos toneladas de droga.
Imagen de archivo del puerto de Vigo. | Europa Press

La Agencia Tributaria ha interceptado, a 400 millas de la costa gallega, un velero que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína.

Según la información facilitada por la Agencia, la embarcación fue localizada por el buque de Operaciones Especiales 'Petrel I' del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y trasladada esta mañana al puerto de Vigo, donde tiene prevista su llegada a las 9:00 horas.

Allí se pondrán a disposición judicial la droga y los tripulantes detenidos, cuyo número todavía no ha trascendido.

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