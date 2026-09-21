Muere la mujer estrangulada por su pareja en Málaga antes de suicidarse

El trágico suceso que conmocionó a los vecinos de la capital de la Costa del Sol la pasada semana ha terminado con el peor de los desenlaces. La mujer que resultó gravemente herida el pasado miércoles, después de que su pareja intentara acabar con su vida estrangulándola en el interior de su domicilio, ha fallecido este lunes. El agresor, que cometió el ataque en un acto de violencia, se quitó la vida inmediatamente después de la agresión, dejando tras de sí un escenario trágico.

La víctima se encontraba desde el mismo día de los hechos ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de la capital andaluza. A pesar de los esfuerzos continuados del personal médico por salvar su vida y de haber superado las primeras horas críticas, la gravedad de las lesiones sufridas en el cuello por la falta de oxígeno resultó finalmente irreversible.

Los dramáticos hechos tuvieron lugar en la exclusiva zona de Pinares de San Antón, en Málaga capital, alrededor de las 18:00 horas del miércoles. Fue la propia hija de ambos quien, en medio de una situación de pánico, llamó a Emergencias 112 Andalucía para alertar desesperadamente de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. Esta rápida intervención fue clave para que los equipos de rescate llegaran a tiempo en un primer momento.

Inmediatamente, el centro de coordinación de emergencias movilizó a los efectivos de los servicios sanitarios y a las patrullas de la Policía Nacional, que se desplazaron al lugar a la mayor brevedad. A su llegada, los agentes y paramédicos encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que se le practicó la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a la rápida actuación, pudo ser reanimada en el mismo lugar de los hechos y trasladada de urgencia al hospital, donde ha permanecido debatiéndose entre la vida y la muerte hasta su fallecimiento.

Por su parte, los sanitarios también intentaron prestar atención médica al hombre en el lugar del suceso. Sin embargo, los facultativos tan solo pudieron certificar su muerte. El individuo ya había fallecido tras ahorcarse utilizando unas bridas poco después de haber agredido a su pareja, consumando así un final fatídico para ambos.

Fuentes oficiales de la investigación han confirmado que ni la víctima mortal ni el agresor estaban registrados previamente en el Sistema Viogén, el programa del Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las víctimas de violencia doméstica. Esta circunstancia, lamentablemente frecuente en muchos de estos casos, implica que no constaban denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar, lo que hace que este tipo de sucesos resulten aún más imprevisibles para el entorno y para las propias Fuerzas de Seguridad del Estado.